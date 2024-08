Moisés Caicedo tendrá al jueves 22 de agosto de 2024 como uno de los más relevantes de su carrera, por su debut en un torneo UEFA de clubes y por ser la primera vez que salta al terreno de juego como capitán del Chelsea.

El juego en el que Moisés Caicedo lideró al Chelsea correspondió a los play-off de la Conference League ante el Servette Football Club Genève de Suiza, jugado en Stamford Bridge, el icónico escenario de los de Londres.

El Chelsea logró un triunfo de 2-0 con tantos, desde el punto penal, del delantero francés Christopher Nkunku, a los 50 minutos del compromiso, con el que lograron un trabajado, pero necesario triunfo como dueños de casa.

Nkunku strikes us into the lead. 🇫🇷#CFC | #UECL pic.twitter.com/v9oc3mO3Yw