Bananerito es la mascota de moda en la Liga Pro 2024. Sus ocurrencias, locuras y alegría hacen que jornada a jornada sume más seguidores en sus ascendentes redes sociales.

Orense Sporting Club, cuadro que milita en la Liga Pro Serie A desde 2020, tiene en Bananerito una de las principales atracciones en el 9 de Mayo de Machala, estadio en el que hacen de local y es la “tarima” para que su mascota haga de las delicias del público.

Orense cristalizó la idea de tener una mascota el 15 de diciembre del 2009, año en el que militaba en la Segunda Categoría de El Oro, con la intención que se convierta una especie de homenaje a los trabajadores de la provincia que se ubica en el extremo sur de la costa ecuatoriana.

En conversación vía WhatsApp entre el departamento de prensa de Orense y EL COMERCIO, detallan que Bananerito “hace honor al monumento al Bananero“, ubicado en la Av. 25 de Junio y, Av. Alejandro Castro Benites, uno de los ingresos a la ciudad de Machala.

La aparición de Bananerito en la Liga Pro Serie A fue desde el 2020 hasta la actualidad, pero sus shows y bailes del medio tiempo se dieron de forma paulatina desde el 2023.

Su acompañamiento al primer plantel de Orense fue desde el origen de la institución. Estuvo en el camino de la Segunda Categoría, en la Serie B, en interbarriales y en los encuentros de los equipos de las categorías formativas.

El 2024 es el año del boom, tanto en redes sociales, como en sus presentaciones en el 9 de Mayo, donde ya es parte del show en el medio tiempo, al estilo de las grandes instituciones que ven en el deporte un mecanismo de entretenimiento.

Llegar en helicóptero, manejar un juego mecánico conocido como ‘el gusanito’, montar un caballo en honor a los héroes de la Batalla del 24 de mayo, o descender en un paracaídas, son parte de las locuras que tienen como protagonista a Bananerito.

Pero nada es realizado al azar en la vida de Bananetiro. José Miguel Palacios, Jefe de marca y Josthyn Cabrera, Director del Departamento de Comunicación, son los encargados de poner en la mesa las nuevas travesuras de la mascota.

En la activación se involucra todo el departamento de comunicación de Orense, que han logrado captar la atención de los hinchas de locales y de los otros equipos que llegan al 9 de Mayo para apoyar a sus clubes.

Pero también el baile es una de las facetas que más divierten. En el último encuentro que Orense le ganó 3-2 a Barcelona Sporting Club, con un doblete de Miguel Parrales, Bananerito preparó todo un set de baile.

Sus movimientos al ritmo, por ejemplo, de canciones como Tierra Canela lo volvieron viral en las redes sociales.

“¡WOW, YA SOMOS 10K EN INSTAGRAM! Me siento SÚPER FELIZ. Gracias por tanto apoyo porque sin ustedes, no sería posible. ¡Vamos por más! ¡Estoy emocionado por lo que se viene!”, fue el mensaje con el que celebró llegar a esta cifra en la referida red social.

Martha Romero, presidenta de Orense SC, contó, en entrevista con Área Deportiva, que el peluche de Bananerito es el más vendido en la tienda oficial de la institución, lo que sirve como termómetro para medir la aceptación con el público.

Además, otra medida tomada es la de no entregar los tradicionales banderines que se intercambian entre los capitanes, sino que ahora el equipo contrario recibe el peluche de la simpática mascota.

Tal es su incidencia que los fanáticos ecuatorianos lo han postulado para que se convierta en la mascota oficial de la Selección de Ecuador, que en septiembre debe enfrentar a Brasil y Perú en las eliminatorias al Mundial 2026.

