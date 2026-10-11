Lionel Messi se suma a la carrera de Cristiano Ronaldo por los 1 000 goles

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

Lionel Messi sigue demostrando que a sus 39 años el romance que tiene con el gol está intacto. La noche del sábado 10 de octubre de 2026 anotó un doblete en el triunfo 4-0 del Inter Miami por la fecha 28 de la MLS, con los que se acerca más al récord de los 1 000 goles.

Lionel Messi también quiere los 1 000 goles

Lionel Messi fue clave en la victoria 4-0 del Inter Miami ante el DC United en el Nu Stadium con dos goles. Los otros dos tantos fueron del uruguayo Luis Suárez, que en el primer tiempo empezó a sentenciar el duelo.

Los goles de Messi llegaron en el segundo tiempo, con los que también se consolidó como el máximo goleador de la MLS con 23 tantos. En segundo puesto aparece Petar Musa (DC United) con 19 y en tercer lugar están empatados Brian White (Whitecaps) y Milan Iloski (Philadelphia) con 17.

El mediocampista argentino completó 934 tantos en 1 179 juegos en toda su carrera, sosteniéndose en el segundo lugar como el máximo goleador activo de toda la historia. Su promedio de gol se ubica en 0,79.

Sus anotaciones se dividen en 672 en el Barcelona, 32 con el Paris Saint-Germain y 104 con el Inter Miami. Se le suman los 126 que logró con la camiseta de la Selección de Argentina, con la que disputó seis mundiales.

Dentro de esta estadística se destaca que logró, según datos que reposan en su sitio web oficial, dos repókers (cinco goles en un solo encuentro), siete pókers (cuatro en un único juego), 53 tripletes y 177 dobletes.

Además, se destaca que ocupa el primer lugar en el ítem de asistencias con 432 (promedio de 0,37 por partido), 48 títulos (ningún jugador activo lo supera) y 57 premios individuales, entre los que se destacan los ocho balones de Oro.

Primer gol:

Luis Suarez to Messi 👏 MLS best 22 goals for Messi. https://t.co/GMvGvKdxYm — Major League Soccer (@MLS) October 11, 2026

Segundo gol:

Messi magic 🪄 Two goals for the World Cup Champion. https://t.co/PMA1l5tyZk — Major League Soccer (@MLS) October 11, 2026

Cristiano Ronaldo llegó a los 980 goles

En esta competencia constante entre los dos mejores jugadores del siglo XXI por dominar las estadísticas, aparece Cristiano Ronaldo, que lidera esta tabla con 980 goles. Quedó tan solo a 20 de alcanzar los 1 000.

El viernes 9 recuperó la sonrisa luego de su abrupta salida de la concentración de la Selección de Portugal cuando marcó el primero de los tres goles (3-0) con los que el Al-Nassr se impuso al Diriyah en la Liga Saudí.

CR7 empezó su historia goleadora en el Sporting de Lisboa en 2002. Ahí marcó cinco goles en 31 partidos con el primer equipo antes de dar el salto a Inglaterra como uno de los talentos con mayor proyección de su generación.

En sus dos etapas en el Manchester United, convirtió 145 goles en 346 partidos. El punto más alto de su carrera goleadora lo alcanzó en el Real Madrid, donde registró la impresionante cifra de 450 goles en 438 partidos.

Posteriormente, en la Juventus, sumó 101 en 134 compromisos; en el Al-Nassr 133 en 150 duelos; y en la selección portuguesa llegó a 146 en 234 compromisos.

What the hell is this freekick bro😭, this guy ain’t real https://t.co/UkzmUOcxrJ — Mark (@ademarve3) October 9, 2026

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