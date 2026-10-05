Lionel Messi se despide de Argentina y estos son los récords que deja

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Lionel Messi cierra más de dos décadas con la Selección de Argentina y lo hace como máximo goleador, futbolista con más partidos y dueño de algunos de los principales récords de la ‘Albiceleste’. Antes de su despedida frente a Benín en Buenos Aires, este 6 de octubre del 2026, el capitán acumula 207 encuentros, 125 goles y 68 asistencias.

Lionel Messi se despide de Argentina

La historia de Messi con Argentina comenzó en agosto de 2005 ante Hungría, en un debut accidentado en el que fue expulsado segundos después de ingresar. Más de 20 años después, sus números muestran la dimensión de su recorrido.

Con 125 tantos, supera ampliamente a Gabriel Batistuta, segundo goleador argentino con 54, y a Sergio Agüero, tercero con 41. En 2026 también se convirtió, con 39 años, en el jugador más veterano en anotar para Argentina.

Lionel Messi deja récords históricos en los Mundiales

Lionel Messi participó en seis Copas del Mundo, desde Alemania 2006 hasta la edición de 2026, registro que comparte con Cristiano Ronaldo.

El argentino, sin embargo, es el futbolista con más partidos mundialistas, con 34, y también lidera el registro de victorias con 23.

Su cuenta goleadora llegó a 21 tantos, ocho de ellos en el Mundial 2026, para finalizar como segundo máximo artillero histórico del torneo. Además, encadenó nueve encuentros mundialistas anotando entre Catar 2022 y 2026.

Messi también es el único futbolista que entregó asistencias en cinco Mundiales.

Los números de Messi en Copa América y eliminatorias

La Copa América también ocupa un lugar destacado entre sus registros. Disputó siete ediciones y sus 39 partidos representan la mayor cantidad en la historia del torneo. Sumó 25 victorias, 18 asistencias y 14 goles.

Después de perder tres finales, levantó la Copa América en 2021 y repitió el título en 2024.

En las eliminatorias sudamericanas terminó con 36 goles en 72 partidos. Es el máximo goleador histórico de las clasificatorias de la Conmebol y comparte con el ecuatoriano Iván Hurtado el récord de presencias.

A esos números se suman los títulos con Argentina: dos Copas América, la Finalissima de 2022 y el Mundial de Catar.

Más de dos décadas después de aquel debut ante Hungría, Messi se despide dejando una colección de marcas que transformaron la historia estadística de Argentina y de las principales competiciones internacionales.

Con información de EFE