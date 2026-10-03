¿Cuándo juega Messi su despedida con Argentina y quién será el rival?

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

La historia de Lionel Messi con la selección de Argentina se acerca a su última noche. Después de más de dos décadas con la camiseta albiceleste, el capitán tendrá su partido de despedida en una fecha FIFA que quedó marcada también por un contratiempo inesperado con una de las delegaciones africanas.

El Estadio Monumental de Buenos Aires será el escenario del adiós. Antes, sin embargo, la programación de la Albiceleste atravesó horas de incertidumbre por un vuelo cancelado en Marruecos, una delegación que no podía llegar a Argentina según el itinerario previsto y la necesidad de reorganizar a contrarreloj uno de los encuentros.

Messi se despide de Argentina ante Benín en el Monumental

La despedida de Messi con Argentina está programada para el martes 6 de octubre de 2026. El rival será Benín y el amistoso comenzará a las 20:00 de Argentina, por lo que en Ecuador podrá seguirse desde las 18:00.

El escenario será el Estadio Monumental, casa de River Plate, en Buenos Aires. Allí terminará una trayectoria internacional que comenzó en 2005 y que tuvo su punto más alto con la conquista del Mundial de Catar 2022.

No estarán en juego puntos para una competición oficial ni un título. El partido fue planteado alrededor del último encuentro internacional del capitán argentino, quien dejará la selección absoluta después de una carrera que también incluye las conquistas de la Copa América y la Finalissima.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) preparó además una jornada de homenaje e invitó a integrantes del plantel campeón del mundo en Catar. Su presidente, Claudio Tapia, había anticipado en septiembre que la intención era que Messi pudiera cerrar su ciclo frente al público argentino.

Para Benín también será un encuentro particular. El seleccionado dirigido por el alemán Gernot Rohr nunca disputó una Copa del Mundo y tendrá por primera vez a Messi como adversario.

Un vuelo cancelado puso en duda uno de los amistosos de Argentina

La tranquilidad de la programación se alteró antes del homenaje. Una de las selecciones africanas que debía viajar a Buenos Aires quedó varada en Casablanca, luego de que el vuelo chárter previsto para el 30 de septiembre no pudiera despegar.

La aeronave presentó una falla técnica cuando la delegación ya se encontraba en el aeropuerto, según explicó Jairo Pachón, organizador del amistoso, a medios argentinos. El inconveniente obligó a buscar una nueva ruta y provocó que algunos jugadores desistieran del desplazamiento debido al desgaste que implicaba modificar el itinerario.

La situación llegó incluso a generar dudas sobre la realización del partido. La federación involucrada tuvo que reorganizar la convocatoria y recurrir a una delegación con mayor presencia de futbolistas Sub-23 mientras gestionaba una nueva alternativa para llegar a Argentina.

Ese seleccionado era Burkina Faso, rival de la Albiceleste para el sábado 3 de octubre, y no Benín.

La distinción es importante porque ambos combinados africanos forman parte de la programación argentina de estos días. El inconveniente logístico de Burkina Faso terminó mezclándose con las informaciones sobre el posterior partido de despedida de Messi y generó dudas sobre la presencia de Benín en Buenos Aires.

Finalmente, la Federación Burkinesa de Fútbol consiguió reorganizar el desplazamiento desde Marruecos y la AFA mantuvo el encuentro dentro de su programación.

¿Benín puede viajar para enfrentar a Messi?

Hasta este sábado 3 de octubre no existe una comunicación oficial de la AFA, de la federación de Benín o de los organizadores que informe sobre un impedimento del seleccionado de Rohr para trasladarse a Buenos Aires.

Por eso, el amistoso del martes continúa programado con Benín como rival para la última presentación internacional de Messi.

El 23 de septiembre, este Medio ya había detallado que el seleccionado africano sería el último adversario del capitán argentino y que el Monumental recibiría el encuentro después de los compromisos anteriores de la Albiceleste.

Para los aficionados de Ecuador, la cita comenzará a las 18:00. Dos horas después, en Buenos Aires, arrancará un partido cuyo contexto irá mucho más allá de un amistoso internacional.

Messi debutó con la selección absoluta en 2005, cuando tenía 18 años. Desde entonces atravesó finales perdidas, una renuncia y posterior regreso, hasta conducir a Argentina hacia los títulos que durante años le habían resultado esquivos.

El martes, 21 años después de aquel debut, Benín ocupará el otro lado de la cancha cuando el número 10 vista por última vez la camiseta de Argentina.

Preguntas frecuentes sobre la despedida de Lionel Messi con Argentina:

❓ ¿Cuándo será el último partido de Lionel Messi con Argentina? La despedida de Lionel Messi está programada para el martes 6 de octubre de 2026.

Argentina enfrentará a Benín en un amistoso internacional en el Estadio Monumental de Buenos Aires, en una jornada preparada alrededor del último encuentro del capitán con la selección absoluta. ❓ ¿A qué hora juega Argentina vs. Benín por la despedida de Messi? El partido comenzará a las 20:00 de Argentina y 18:00 de Ecuador.

El encuentro se disputará en el Estadio Monumental, escenario donde la AFA también prepara un homenaje con invitados vinculados al plantel campeón del Mundial de Catar 2022. ❓ ¿Benín tuvo problemas para viajar a Argentina? No existe una comunicación oficial que indique problemas de Benín para trasladarse a Buenos Aires.

La confusión surgió por los inconvenientes de otra selección africana, Burkina Faso, cuyo vuelo chárter desde Marruecos sufrió una falla técnica. ❓ ¿Qué pasó con Burkina Faso antes de jugar contra Argentina? Su delegación quedó varada temporalmente en Casablanca por la cancelación de un vuelo chárter.

El problema obligó a reorganizar el desplazamiento y la convocatoria, con mayor presencia de futbolistas Sub-23. Finalmente, la Federación Burkinesa de Fútbol encontró una alternativa y el encuentro permaneció dentro de la programación. ❓ ¿Cuándo debutó Lionel Messi con la selección de Argentina? Messi debutó con la selección absoluta de Argentina en 2005, cuando tenía 18 años.

Su trayectoria internacional se extendió durante más de dos décadas e incluyó la conquista del Mundial de Catar 2022, la Copa América y la Finalissima. Según la programación descrita, Benín será su último rival con la camiseta argentina.

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