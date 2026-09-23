Lionel Messi se despide de Argentina con entradas desde 19 dólares

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

Lionel Messi pondrá fin a su etapa de 21 años con la Selección de Argentina la noche del próximo martes 6 de octubre de 2026 en un partido amistoso que se disputará en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Lionel Messi se despedirá ante una multitud

Lionel Messi utilizará por última vez la camiseta de la Selección de Argentina ante más de 85 000 aficionados que abarrotarán las gradas del estadio Monumental de River Plate para enfrentarse a Benín.

Antes de ello, jugarán el miércoles 30 de septiembre contra Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y el sábado 3 de octubre contra Burkina Faso en la imponente casa de River.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó en su sitio web oficial que la entrada más barata para la despedida del rosarino, dirigida exclusivamente a niños de entre tres y 10 años, tendrá un costo de 19,13 dólares.

La popular se venderá en 58,37 dólares; la platea alta Sívori y Centenario costará 118,73; la platea media Sívori y Centenario y la platea alta San Martín y Belgrano 211; la platea baja San Martín y Belgrano 296,83; y la platea media San Martín y Belgrano 316,62.

Será la primera vez que Messi y el combinado albiceleste enfrenten a Benín, nación del África occidental cuyo idioma oficial es el francés y tiene una población estimada de 14,8 millones de habitantes, según el Banco Mundial.

Ocupa el puesto 93 del ranking FIFA y nunca participó en una Copa del Mundo. Su mejor actuación internacional fue en la Copa Africana de Naciones 2019 (Argelia fue el campeón), donde llegó a cuartos de final.

Aquí tienes el cuadro detallado con el resumen estadístico de todos los partidos que enviaste, agrupados de forma clara según la competición:

Messi con Argentina

Competición Partidos Goles Asistencias Eliminatorias 72 36 14 Amistosos 61 54 22 Copa América 34 14 18 Copa del Mundo 39 21 12 Finalissima 1 2 Total General 207 125 68

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