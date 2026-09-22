La Messi Cup 2026 tendrá la participación de un equipo ecuatoriano

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Lionel Messi anunció este martes 22 de septiembre de 2026 la segunda edición de la Messi Cup, torneo que reunirá del domingo 25 de octubre al domingo 1 de noviembre a 16 canteras de nueve países en Miami.

La Messi Cup recibe a Independiente del Valle

River Plate, campeón de la primera edición de la Messi Cup, buscará defender el título en esta nueva cita para jóvenes talentos menores de 16 años que buscan llamar la atención de los cazatalentos con su habilidad para manejar el balón.

La competencia contará con equipos como Inter Miami, Atlético de Madrid, FC Barcelona, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Boca Juniors y River Plate, todos reconocidos por su capacidad de formar nuevas estrellas de talla global.

El resto de participantes serán Ajax, Inter de Milán, Benfica, Palmeiras, Newell’s Old Boys, Flamengo, Independiente del Valle y UE Cornellà. Este último pertenece a Messi y completa una lista que reunirá clubes de Europa, Sudamérica y Estados Unidos en Miami.

El ’10’ argentino destacó el crecimiento de la competencia y la posibilidad de reunir a jóvenes de prestigiosos clubes para competir y compartir experiencias.

El torneo tendrá al Nu Stadium, casa del Inter, como uno de sus escenarios, aunque el calendario completo se anunciará más adelante.

River es el actual monarca

La primera edición terminó con River Plate como campeón. El equipo argentino derrotó 2-0 al Atlético de Madrid en la final, disputada el 14 de diciembre en el Chase Stadium. El Florida Blue Training Center fue la otra sede.

En la edición de estreno fueron invitados el FC Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, River Plate, Inter de Milán, Newell’s Old Boys, Chelsea e Inter Miami. Todos de vuelta en esta segunda edición.

El reconocimiento a los máximos goleadores de la primera edición lo comparten el argentino (también posee nacionalidad paraguaya) Bruno Cabral de River Plate y el estadounidense Zidane Cadet del Inter Miami, ambos con 5 goles.

*Con información de EFE.

Final 2025

Tercer puesto 2025

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