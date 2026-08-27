Lionel Messi y Fricio Caicedo tienen nuevo entrenador en el Inter Miami

El Inter Miami, equipo donde militan Lionel Messi y el ecuatoriano Fricio Caicedo, anunció este jueves 27 de agosto la contratación del argentino Cristian ‘Kily’ González como su nuevo director técnico.

El estratega reemplazará a su compatriota Guillermo Hoyos, cuyo ciclo llega a su fin después de una serie de malos resultados que provocaron un cambio en el banquillo durante la recta final de la temporada.

El ‘Kily’, exfutbolista de equipos como Real Zaragoza, Valencia e Inter de Milán, se encontraba sin dirigir desde su salida de Platense, en octubre de 2025.

Sin embargo, González todavía no podrá ponerse inmediatamente al frente del equipo. Inter Miami informó que asumirá oficialmente sus funciones una vez que reciba los permisos de trabajo correspondientes.

Cristian ‘Kily’ González es el nuevo DT del Inter Miami

Inter Miami confirmó mediante un comunicado la llegada del entrenador argentino, quien tendrá la misión de recuperar a un equipo que atraviesa uno de sus momentos más complicados de la temporada.

Mientras González completa los trámites necesarios para comenzar a trabajar oficialmente en Estados Unidos, Guillermo Hoyos continuará temporalmente al frente del plantel.

El club, sin embargo, no detalló cuál será la función del actual entrenador una vez que el ‘Kily’ pueda asumir el cargo.

Para González será su primera experiencia como entrenador en la MLS, después de desarrollar su carrera en los banquillos dentro del fútbol argentino.

Su principal desafío será recuperar el rendimiento de un plantel encabezado por Lionel Messi y que también cuenta desde esta temporada con el ecuatoriano Fricio Caicedo.

Inter Miami CF reaches agreement with Cristian “Kily” González as new head coach.



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¿Por qué Guillermo Hoyos dejará de ser entrenador del Inter Miami?

Guillermo Hoyos asumió la dirección técnica del Inter Miami en abril de 2026, después de la renuncia de Javier Mascherano.

Mascherano dejó el cargo por motivos personales después de conducir al equipo a la conquista de la última MLS Cup.

Hoyos, quien anteriormente se desempeñaba como director deportivo del club, comenzó su etapa como entrenador con una buena racha de resultados. Sin embargo, el rendimiento del equipo cayó considerablemente durante el último mes.

Inter Miami quedó eliminado de la Leagues Cup y además acumula varias jornadas sin conseguir una victoria en la Major League Soccer (MLS).

El técnico argentino tampoco podrá estar en el banquillo este sábado frente al CF Montréal, debido a que recibió una suspensión de un partido por incumplir de manera reiterada la política de inicio puntual de los encuentros establecida por la competición.

¿Cómo marcha el Inter Miami de Messi y Fricio Caicedo?

Pese a su reciente crisis de resultados, Inter Miami todavía se mantiene en la pelea en la Conferencia Este de la MLS.

El conjunto de Florida ocupa la segunda posición con 39 puntos, aunque se encuentra a 10 unidades de Nashville, líder de la conferencia.

Precisamente, Nashville profundizó el mal momento del equipo después de imponerse 4-1 en uno de sus últimos enfrentamientos.

La llegada del ‘Kily’ González representa la apuesta de Inter Miami para cambiar la dinámica durante la recta final de la temporada y volver a competir por los primeros lugares.

Además, el entrenador tendrá bajo sus órdenes a una plantilla encabezada por Lionel Messi y en la que Fricio Caicedobusca consolidarse durante su primera temporada en el fútbol estadounidense.