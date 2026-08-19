Lionel Messi volvió a marcar tras la muerte de su padre Jorge y tuvo un emotivo gesto

Lionel Messi atraviesa uno de los momentos personales más difíciles de su vida mientras continúa compitiendo con Inter Miami. Once días después del fallecimiento de su padre, Jorge Messi, el argentino volvió a encontrarse con el gol.

El capitán de las ‘Garzas‘ marcó este miércoles 19 de agosto ante Philadelphia Union, por la Major League Soccer (MLS), en el empate 2-2. Fue su primera anotación desde la muerte de su padre, ocurrida el 8 de agosto de 2026.

Messi no realizó una dedicatoria explícita para Jorge después del gol. Sin embargo, durante su celebración volvió a levantar la mirada y señalar al cielo, un gesto característico de su carrera que históricamente ha estado relacionado con su abuela Celia.

Después de la reciente pérdida de su padre, aficionados interpretaron en redes sociales que el gesto también pudo estar dirigido a Jorge Messi.

¿Cómo fue el gol de Lionel Messi ante Philadelphia Union?

Inter Miami comenzó el encuentro en desventaja después de que Indiana Vassilev adelantara a Philadelphia Union.

Las ‘Garzas’ reaccionaron y Dániel Pintér consiguió el empate a los 21 minutos.

Cinco minutos después apareció Messi.

A los 26 minutos, el argentino recibió el balón dentro del área y definió con un potente remate de zurda cruzado para superar al arquero rival y colocar el 2-1 parcial para Inter Miami.

Messi celebró inicialmente con un grito y posteriormente dio indicaciones a sus compañeros mientras regresaba hacia la mitad de la cancha.

Durante ese recorrido levantó la mirada y señaló hacia el cielo.

Enganchá y pateá, capitán. 😮‍💨🪄 pic.twitter.com/dkiuZ6HDYG — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 20, 2026

¿Lionel Messi le dedicó el gol a su padre Jorge Messi?

Messi no realizó una dedicatoria explícita a su padre. El gesto, sin embargo, adquirió un significado especial debido al momento personal que atraviesa el futbolista argentino.

Señalar al cielo después de marcar no es una celebración nueva para Lionel Messi. Durante años, el futbolista ha utilizado ese festejo como recuerdo de su abuela Celia, quien tuvo un papel importante durante sus primeros años en el fútbol.

Tras la muerte de Jorge Messi, algunos aficionados interpretaron que la celebración de este miércoles también pudo representar un homenaje a su padre.

¿Qué pasó con Jorge Messi, padre de Lionel Messi?

Jorge Messi falleció el 8 de agosto de 2026, a los 68 años, en Rosario, Argentina.

El padre del futbolista permaneció internado varios días debido a una larga enfermedad antes de su fallecimiento.

Lionel Messi viajó posteriormente junto a su familia desde Estados Unidos para asistir al funeral, realizado de manera privada en el cementerio El Prado, en las afueras de Rosario.

Días después, el capitán argentino publicó una extensa carta en sus redes sociales para despedirse de su padre y recordar el papel que desempeñó a lo largo de su vida y carrera profesional.

En ese mensaje, Messi también reconoció que la pérdida lo llevó a cuestionarse cuánto tiempo más continuará jugando al fútbol.

¿Qué papel tuvo Jorge Messi en la carrera de Lionel?

Jorge Messi acompañó la carrera de su hijo desde sus primeros años y posteriormente se convirtió en una figura central en el manejo de su trayectoria profesional.

También ejerció como su representante y estuvo involucrado en las decisiones relacionadas con la carrera del futbolista.

Uno de los momentos determinantes ocurrió cuando Lionel Messi dejó Argentina para incorporarse al FC Barcelona con 13 años.

Desde entonces, Jorge acompañó buena parte de la trayectoria que llevó al argentino desde las categorías formativas del conjunto catalán hasta la élite del fútbol mundial.