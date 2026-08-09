Lionel Messi despidió a su padre, Jorge Messi, en un cementerio privado de Rosario

Lionel Messi y su familia despidieron este domingo 9 de agosto a Jorge Messi, padre del capitán de la selección argentina, quien falleció a los 68 años tras una larga enfermedad.

El sepelio se realizó durante la mañana en el cementerio privado El Prado, ubicado en las afueras de Rosario, provincia de Santa Fe, en una ceremonia reservada para familiares y personas cercanas, bajo un estricto operativo de seguridad.

Lionel Messi viajó desde Estados Unidos

El capitán del Inter Miami llegó a Argentina la noche del sábado en un avión privado procedente de Estados Unidos.

Messi estuvo acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, quienes se reunieron con Celia Cuccittini, madre del futbolista, y con sus hermanos Matías, Rodrigo y María Sol Messi para darle el último adiós a Jorge Messi.

Con el objetivo de preservar la privacidad de la familia, el cementerio El Prado permaneció cerrado al público durante varias horas, mientras se desarrollaba la ceremonia.

Aun así, algunos aficionados se acercaron a las inmediaciones del aeropuerto y del cementerio para expresar su apoyo al futbolista argentino con mensajes de aliento como: “Fuerza, Leo. Te amamos”.

Lionel Messi at his father’s funeral 💔💔💔 pic.twitter.com/K7SXeWD78h — Speedline (@speedlne) August 9, 2026

Rosario y el fútbol argentino rindieron homenaje

El alcalde de Rosario, Pablo Javkin, expresó sus condolencias a la familia Messi y confirmó que el Gobierno local colaboró con el operativo de seguridad para garantizar la tranquilidad durante el sepelio.

Por su parte, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso que todos los partidos de las categorías profesionales y juveniles de este fin de semana se iniciaran con un minuto de silencio en memoria de Jorge Messi.

Además, jugadores, árbitros y cuerpos técnicos utilizaron un brazalete negro como muestra de respeto.

El emotivo homenaje del club donde comenzó Messi

Uno de los mensajes más emotivos llegó desde Abanderado Grandoli, el club de barrio donde Lionel Messi dio sus primeros pasos en el fútbol cuando apenas tenía cuatro años.

La institución publicó una fotografía en la que aparece un pequeño Lionel junto a su padre y otros niños del equipo, acompañada de un mensaje de despedida.

“Jorge fue parte de nuestra historia y también entrenador en nuestro club. Aquí acompañó los primeros pasos de aquel pequeño Lionel que con el tiempo hizo historia en el fútbol mundial”.

El club cerró su homenaje con un sentido mensaje dirigido al capitán argentino:

“Te abrazamos fuerte, Leo. Gracias, Jorge, por ser parte de nuestra historia”.

El fallecimiento de Jorge Messi

Jorge Messi falleció durante las primeras horas del sábado 8 de agosto, luego de permanecer internado en el Sanatorio Centro de Rosario debido a las complicaciones derivadas de una larga enfermedad.

Su muerte generó múltiples muestras de afecto por parte de clubes, dirigentes, instituciones y figuras del fútbol mundial, que destacaron el papel fundamental que tuvo en la vida y la carrera del campeón del mundo.

Con información de Agencia EFE.