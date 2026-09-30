Cristiano Ronaldo y las despedidas inesperadas de las leyendas del fútbol

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Cristiano Ronaldo no se ha retirado de Portugal ni ha anunciado que vaya a hacerlo. Sin embargo, su salida anticipada de la concentración, tras no jugar ante Noruega y vivir días de tensión con Jorge Jesus, abrió interrogantes sobre el final de su carrera internacional.

Cristiano Ronaldo dejó Portugal

Cristiano Ronaldo, de 41 años, se marchó este miércoles 30 de septiembre de 2026 antes del partido de la Liga de Naciones frente a Dinamarca y prometió explicar más adelante sus razones.

“A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses”, escribió el actual delantero del Al-Nassr y ex del Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid y Juventus, sin confirmar una ruptura definitiva con el equipo nacional.

CR7 todavía podría volver y ampliar sus registros de 234 partidos y 146 goles con su país, una trayectoria que comenzó en 2003. Si no regresa, su despedida se sumaría a finales inesperados de otras leyendas.

El episodio incluyó una suplencia ante Noruega, media hora de calentamiento sin ingresar al campo, entrenamientos al margen del grupo y una reunión con el presidente de la Federación. Después llegó el mensaje público que dejó abierta la posibilidad de una ruptura.

Otras leyendas sin un final de novela

Johan Cruyff jugó por última vez con Países Bajos el 26 de octubre de 1977. Como capitán, participó en la victoria 1-0 ante Bélgica que selló la clasificación al Mundial de Argentina 1978. Tenía 30 años y seguía entre los mejores, pero nunca volvió a vestir la camiseta neerlandesa.

Durante décadas se especuló sobre su ausencia en ese Mundial. En 2008 reveló que varios hombres entraron en su casa de Barcelona, lo ataron y le apuntaron con un rifle delante de su esposa e hijos. El intento de secuestro cambió sus prioridades y no viajó a Argentina.

Diego Maradona tuvo un final internacional marcado por el control antidopaje en Estados Unidos 1994. Tras la victoria argentina ante Nigeria, una enfermera lo tomó de la mano y lo acompañó fuera del campo para realizarle la prueba.

El ’10’ había llegado con 33 años y tras una notable recuperación física. Ante Grecia marcó su último gol en una Copa del Mundo, pero el positivo por efedrina acabó con aquella reaparición. Argentina lo retiró del torneo y solo volvió a vestir la camiseta nacional en un homenaje en 2001.

Eric Cantona jugó por última vez con Francia en un amistoso ante Países Bajos el 18 de enero de 1995. Como capitán de Aimé Jacquet, completó los 90 minutos de la victoria por 1-0. Una semana después, una patada a un espectador del Crystal Palace cambió su carrera internacional.

Tras cumplir una larga sanción, volvió a destacar con el Manchester United, pero Francia ya giraba alrededor de Zinedine Zidane. No fue convocado para la Eurocopa de 1996 y nunca recibió otra oportunidad. Se retiró en 1997, un año antes del primer título mundial francés.

Zidane perdió la cabeza

Zidane anunció que el Mundial de 2006 sería su última competición. Llevó a Francia hasta la final ante Italia, marcó un penalti a lo Panenka y estuvo cerca de anotar de cabeza. En la prórroga golpeó con la cabeza el pecho de Marco Materazzi y fue expulsado del partido.

Perdieron aquella final en los penaltis. Zidane pasó junto a la Copa del Mundo camino al vestuario y no volvió a jugar profesionalmente. La última escena de uno de los futbolistas más elegantes de su generación fue una agresión, lejos del cierre que podía imaginarse para su carrera.

Gerd Müller también se marchó en la cima. En la final del Mundial de 1974 marcó el 2-1 de Alemania ante Países Bajos, su gol 68 en 62 partidos internacionales. Tenía 28 años y no volvió a jugar con la selección después de conquistar el título mundial con su país.

Tras aquella final se indignó porque la federación alemana no permitió que las esposas de los futbolistas asistieran al banquete oficial. Consideró la decisión una falta de respeto hacia sus familias y dejó la selección después de decidir la final que dio a su país su segundo título mundial.

Karim Benzema llegó a Catar 2022 como ganador del Balón de Oro, pero una lesión muscular lo obligó a dejar la concentración francesa. Después de la final perdida ante Argentina, anunció su retirada internacional.

Cristiano aún puede regresar y evitar un desenlace similar, aunque su futuro no está claro.

*Con información de EFE.

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