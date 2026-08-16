Cristiano Ronaldo pone fecha a su posible adiós tras 25 años de carrera

El futuro de Cristiano Ronaldo quedó en suspenso. A sus 41 años, el portugués confesó que este podría ser su último año como futbolista. Tras 25 años de carrera, aseguró que ya tiene planes para la etapa posterior.

Cristiano Ronaldo planifica su futuro

“Probablemente, este será mi último año en el fútbol”, dijo Cristiano Ronaldo en declaraciones publicadas este domingo 16 de agosto de 2026 en la revista Vogue, junto a Georgina Rodríguez, tras su boda.

El delantero explicó que el retiro puede dejar un vacío y que busca ocupar ese tiempo con sus negocios, viajes, pádel y otras actividades que ya forman parte de su vida cotidiana.

Con Portugal, Ronaldo cerró el Mundial 2026 tras caer ante España en octavos de final. Fue su sexta participación mundialista, sumada a las de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. Marcó 11 goles en el acumulado de las seis ediciones y se convirtió en el primer futbolista en anotar en seis Copas del Mundo distintas.

En la Eurocopa, Ronaldo disputó seis fases finales: 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 y 2024. Es el jugador con más partidos en la historia del certamen (30) y también su máximo goleador (14). El título continental lo conquistó en Francia 2016.

En la Nations League también dejó su huella. Portugal conquistó la primera edición en 2019 y volvió a ganar el torneo en 2025. CR7 formó parte de ambos planteles campeones y mantiene un registro internacional de 233 partidos y 146 goles con su selección.

CR7 dejó su huella en clubes

Su carrera en clubes comenzó en el Sporting de Lisboa, donde marcó cinco goles antes de dar el salto al Manchester United. En sus dos etapas con el club inglés convirtió 145 tantos y conquistó tres Premier League, una FA Cup, dos Copas de la Liga y una Champions League.

Su llegada al Real Madrid lo consagró como leyenda. Registró 450 goles en 438 partidos y alzó cuatro Champions League. Posteriormente jugó en la Juventus, donde anotó 101 goles y ganó dos títulos de Serie A y una Copa Italia.

Desde 2023, Ronaldo viste la camiseta de Al-Nassr en Arabia Saudita, donde amplió su registro realizador. Hasta el cierre del Mundial 2026 suma 129 tantos con el club árabe.

Contabilizando sus etapas en Sporting, United, Real Madrid, Juventus y Al-Nassr, más las 146 conquistas con Portugal, alcanza los 976 goles oficiales en su carrera.

*Con información de EFE.

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