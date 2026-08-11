Cristiano Ronaldo confirma en Instagram lo que ya se sospechaba de él

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzaron su relación en 2017.

Desde entonces habían mantenido en privado los detalles sobre cuándo daría el siguiente paso.

La confirmación finalmente llegó este martes 11 de agosto de 2026.

Ambos compartieron en sus redes sociales una fotografía de sus manos entrelazadas, con los aros de matrimonio a la vista.

La imagen estuvo acompañada por un breve mensaje: “C ♡ G”. Con esa publicación, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez confirmaron oficialmente que ya son marido y mujer.

Una boda íntima en Portugal

La familia de Cristiano Ronaldo.

De acuerdo con Noticias RCN y People, el matrimonio se celebró este martes mediante una ceremonia civil e íntima en Cascais, Portugal.

Según ADN40, al enlace únicamente asistieron sus cinco hijos.

La boda ocurrió exactamente un año después de que Georgina anunciara públicamente su compromiso.

El 11 de agosto de 2025, la modelo mostró en redes sociales el anillazo que recibió de Ronaldo y confirmó que ambos se casarían.

La noticia también puso fin a una confusión ocurrida días antes en Madeira.

El pasado 8 de agosto, cientos de personas acudieron a la Catedral de Funchal creyendo que allí se casarían Ronaldo y Rodríguez, pero se trataba de otra pareja.

Según The Mirror US, Ronaldo reaccionó entonces con emojis de risa.

Casi una década juntos

Cristiano y Georgina mostraron sus anillos de boda en Instagram.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se conocieron en 2016, cuando ella trabajaba en una tienda de ropa de diseñador de Madrid, y comenzaron su relación al año siguiente.

Desde entonces, la pareja construyó una familia.

Tienen dos hijas en común y Georgina también participa en la crianza de los otros hijos del futbolista, quien tiene cinco hijos en total.

La confirmación llega después de casi una década de relación y convierte finalmente en realidad una boda que durante meses había estado rodeada de rumores y especulaciones.

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