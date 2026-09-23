Cristiano Ronaldo fija la meta de los 1 000 goles y avizora su retiro

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

Cristiano Ronaldo aseguró este miércoles 23 de septiembre de 2026 que quiere alcanzar los 1 000 goles y que confía en conseguirlo con Portugal. El delantero suma 979 tantos en su carrera, aunque aclaró que no quiere convertir esa meta en una obsesión durante esta etapa de su vida.

Cristiano Ronaldo cerca de su objetivo

Cristiano Ronaldo explicó que alcanzar esa cifra con la Selección de Portugal tendría un significado especial. Suma 146 con su país en 233 juegos, por lo que considera que llegar a los 1 000 defendiendo esa camiseta sería la culminación de una historia y un cierre soñado para su carrera.

A sus 41 años, CR7 también fue consultado sobre cuándo terminará su carrera. El delantero reconoció que no conoce la respuesta y que aprendió a vivir el presente. Sin embargo, admitió que es muy posible que esta sea su última temporada como futbolista profesional.

Portugal inicia este jueves 24 la defensa de su título en la Liga de Naciones frente a Gales en Lisboa. Será además el debut de Jorge Jesus como seleccionador, tras reemplazar al español Robert Martínez, quien ese mismo día hará su estreno con Corea del Sur ante Ecuador.

También manifestó que está disponible para cumplir cualquier función que el DT le asigne, incluso entrar, salir o no jugar. El delantero dijo que llega a la selección por lo que todavía puede aportar y no por su trayectoria.

Portugal jugará este jueves 24 ante Gales en el estadio José Alvalade y el domingo 27 visitará a la Noruega de Erling Haaland en Oslo, en lo que se proyecta como uno de los partidos más esperados de esta fecha FIFA.

Luego enfrentará a Dinamarca el jueves 1 de octubre en el Parken Stadium de Copenhague y volverá a medirse con Noruega el domingo 4 en Oporto.

*Con información de EFE.

Goles de Ronaldo con Potugal

N.º de gol Competición Rival 1 EURO 2004, fase de grupos Grecia 2 EURO 2004, semifinales Holanda 3 Eliminatorias Mundial 2006 Letonia 4 Eliminatorias Mundial 2006 Estonia 5 Eliminatorias Mundial 2006 Rusia 6 Eliminatorias Mundial 2006 Rusia 7 Eliminatorias Mundial 2006 Luxemburgo 8 Eliminatorias Mundial 2006 Eslovaquia 9 Eliminatorias Mundial 2006 Estonia 10 Amistoso Arabia Saudí 11 Amistoso Arabia Saudí 12 Mundial 2006, fase de grupos Irán 13 Eliminatorias EURO 2008 Azerbaiyán 14 Eliminatorias EURO 2008 Azerbaiyán 15 Eliminatorias EURO 2008 Kazajistán 16 Eliminatorias EURO 2008 Bélgica 17 Eliminatorias EURO 2008 Bélgica 18 Eliminatorias EURO 2008 Armenia 19 Eliminatorias EURO 2008 Polonia 20 Eliminatorias EURO 2008 Kazajistán 21 EURO 2008, fase de grupos República Checa 22 Amistoso Finlandia 23 Mundial 2010, fase de grupos Corea del Norte 24 Eliminatorias EURO 2012 Dinamarca 25 Eliminatorias EURO 2012 Islandia 26 Amistoso Argentina 27 Amistoso Luxemburgo 28 Eliminatorias EURO 2012 Chipre 29 Eliminatorias EURO 2012 Chipre 30 Eliminatorias EURO 2012 Dinamarca 31 Eliminatorias EURO 2012 Bosnia y Herzegovina 32 Eliminatorias EURO 2012 Bosnia y Herzegovina 33 EURO 2012, fase de grupos Holanda 34 EURO 2012, fase de grupos Holanda 35 EURO 2012, cuartos de final República Checa 36 Amistoso Panamá 37 Eliminatorias Mundial 2014 Luxemburgo 38 Amistoso Ecuador 39 Amistoso Croacia 40 Amistoso Holanda 41 Eliminatorias Mundial 2014 Irlanda del Norte 42 Eliminatorias Mundial 2014 Irlanda del Norte 43 Eliminatorias Mundial 2014 Irlanda del Norte 44 Repechaje Mundial 2014 Suecia 45 Repechaje Mundial 2014 Suecia 46 Repechaje Mundial 2014 Suecia 47 Repechaje Mundial 2014 Suecia 48 Amistoso Camerún 49 Amistoso Camerún 50 Mundial 2014, fase de grupos Ghana 51 Eliminatorias EURO 2016 Dinamarca 52 Eliminatorias EURO 2016 Armenia 53 Eliminatorias EURO 2016 Armenia 54 Eliminatorias EURO 2016 Armenia 55 Eliminatorias EURO 2016 Armenia 56 Amistoso Bélgica 57 Amistoso Estonia 58 Amistoso Estonia 59 EURO 2016, fase de grupos Hungría 60 EURO 2016, fase de grupos Hungría 61 EURO 2016, semifinales Gales 62 Eliminatorias Mundial 2018 Andorra 63 Eliminatorias Mundial 2018 Andorra 64 Eliminatorias Mundial 2018 Andorra 65 Eliminatorias Mundial 2018 Andorra 66 Eliminatorias Mundial 2018 Islas Feroe 67 Eliminatorias Mundial 2018 Letonia 68 Eliminatorias Mundial 2018 Letonia 69 Eliminatorias Mundial 2018 Hungría 70 Eliminatorias Mundial 2018 Hungría 71 Amistoso Suecia 72 Eliminatorias Mundial 2018 Letonia 73 Eliminatorias Mundial 2018 Letonia 74 Copa Confederaciones 2017 Rusia 75 Copa Confederaciones 2017 Nueva Zelanda 76 Eliminatorias Mundial 2018 Islas Feroe 77 Eliminatorias Mundial 2018 Islas Feroe 78 Eliminatorias Mundial 2018 Islas Feroe 79 Eliminatorias Mundial 2018 Andorra 80 Amistoso Egipto 81 Amistoso Egipto 82 Mundial 2018, fase de grupos España 83 Mundial 2018, fase de grupos España 84 Mundial 2018, fase de grupos España 85 Mundial 2018, fase de grupos Marruecos 86 Nations League 2019, semifinales Suiza 87 Nations League 2019, semifinales Suiza 88 Nations League 2019, semifinales Suiza 89 Eliminatorias EURO 2020 Serbia 90 Eliminatorias EURO 2020 Lituania 91 Eliminatorias EURO 2020 Lituania 92 Eliminatorias EURO 2020 Lituania 93 Eliminatorias EURO 2020 Lituania 94 Eliminatorias EURO 2020 Luxemburgo 95 Eliminatorias EURO 2020 Ucrania 96 Eliminatorias EURO 2020 Lituania 97 Eliminatorias EURO 2020 Lituania 98 Eliminatorias EURO 2020 Lituania 99 Eliminatorias EURO 2020 Luxemburgo 100 Nations League 2020 Suecia 101 Nations League 2020 Suecia 102 Amistoso Andorra 103 Eliminatorias Mundial 2022 Luxemburgo 104 Amistoso Israel 105 EURO 2020, fase de grupos Hungría 106 EURO 2020, fase de grupos Hungría 107 EURO 2020, fase de grupos Alemania 108 EURO 2020, fase de grupos Francia 109 EURO 2020, fase de grupos Francia 110 Eliminatorias Mundial 2022 República de Irlanda 111 Eliminatorias Mundial 2022 República de Irlanda 112 Amistoso Catar 113 Eliminatorias Mundial 2022 Luxemburgo 114 Eliminatorias Mundial 2022 Luxemburgo 115 Eliminatorias Mundial 2022 Luxemburgo 116 Nations League 2022 Suiza 117 Nations League 2022 Suiza 118 Mundial 2022, fase de grupos Ghana 119 Eliminatorias EURO 2024 Liechtenstein 120 Eliminatorias EURO 2024 Liechtenstein 121 Eliminatorias EURO 2024 Luxemburgo 122 Eliminatorias EURO 2024 Luxemburgo 123 Eliminatorias EURO 2024 Islandia 124 Eliminatorias EURO 2024 Eslovaquia 125 Eliminatorias EURO 2024 Eslovaquia 126 Eliminatorias EURO 2024 Bosnia y Herzegovina 127 Eliminatorias EURO 2024 Bosnia y Herzegovina 128 Eliminatorias EURO 2024 Liechtenstein 129 Amistoso República de Irlanda 130 Amistoso República de Irlanda 131 Nations League 2024 Croacia 132 Nations League 2024 Escocia 133 Nations League 2024 Polonia 134 Nations League 2024 Polonia 135 Nations League 2024 Polonia 136 Nations League 2025, cuartos de final Dinamarca 137 Nations League 2025, semifinales Alemania 138 Nations League 2025, final España 139 Eliminatorias Mundial 2026 Armenia 140 Eliminatorias Mundial 2026 Armenia 141 Eliminatorias Mundial 2026 Hungría 142 Eliminatorias Mundial 2026 Hungría 143 Eliminatorias Mundial 2026 Hungría 144 Mundial 2026, fase de grupos Uzbekistán 145 Mundial 2026, fase de grupos Uzbekistán 146 Mundial 2026, dieciseisavos de final Croacia

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