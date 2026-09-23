Cristiano Ronaldo fija la meta de los 1 000 goles y avizora su retiro

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Cristiano Ronaldo aseguró este miércoles 23 de septiembre de 2026 que quiere alcanzar los 1 000 goles y que confía en conseguirlo con Portugal. El delantero suma 979 tantos en su carrera, aunque aclaró que no quiere convertir esa meta en una obsesión durante esta etapa de su vida.
Cristiano Ronaldo explicó que alcanzar esa cifra con la Selección de Portugal tendría un significado especial. Suma 146 con su país en 233 juegos, por lo que considera que llegar a los 1 000 defendiendo esa camiseta sería la culminación de una historia y un cierre soñado para su carrera.
A sus 41 años, CR7 también fue consultado sobre cuándo terminará su carrera. El delantero reconoció que no conoce la respuesta y que aprendió a vivir el presente. Sin embargo, admitió que es muy posible que esta sea su última temporada como futbolista profesional.
Portugal inicia este jueves 24 la defensa de su título en la Liga de Naciones frente a Gales en Lisboa. Será además el debut de Jorge Jesus como seleccionador, tras reemplazar al español Robert Martínez, quien ese mismo día hará su estreno con Corea del Sur ante Ecuador.
También manifestó que está disponible para cumplir cualquier función que el DT le asigne, incluso entrar, salir o no jugar. El delantero dijo que llega a la selección por lo que todavía puede aportar y no por su trayectoria.
Portugal jugará este jueves 24 ante Gales en el estadio José Alvalade y el domingo 27 visitará a la Noruega de Erling Haaland en Oslo, en lo que se proyecta como uno de los partidos más esperados de esta fecha FIFA.
Luego enfrentará a Dinamarca el jueves 1 de octubre en el Parken Stadium de Copenhague y volverá a medirse con Noruega el domingo 4 en Oporto.
*Con información de EFE.
|N.º de gol
|Competición
|Rival
|1
|EURO 2004, fase de grupos
|Grecia
|2
|EURO 2004, semifinales
|Holanda
|3
|Eliminatorias Mundial 2006
|Letonia
|4
|Eliminatorias Mundial 2006
|Estonia
|5
|Eliminatorias Mundial 2006
|Rusia
|6
|Eliminatorias Mundial 2006
|Rusia
|7
|Eliminatorias Mundial 2006
|Luxemburgo
|8
|Eliminatorias Mundial 2006
|Eslovaquia
|9
|Eliminatorias Mundial 2006
|Estonia
|10
|Amistoso
|Arabia Saudí
|11
|Amistoso
|Arabia Saudí
|12
|Mundial 2006, fase de grupos
|Irán
|13
|Eliminatorias EURO 2008
|Azerbaiyán
|14
|Eliminatorias EURO 2008
|Azerbaiyán
|15
|Eliminatorias EURO 2008
|Kazajistán
|16
|Eliminatorias EURO 2008
|Bélgica
|17
|Eliminatorias EURO 2008
|Bélgica
|18
|Eliminatorias EURO 2008
|Armenia
|19
|Eliminatorias EURO 2008
|Polonia
|20
|Eliminatorias EURO 2008
|Kazajistán
|21
|EURO 2008, fase de grupos
|República Checa
|22
|Amistoso
|Finlandia
|23
|Mundial 2010, fase de grupos
|Corea del Norte
|24
|Eliminatorias EURO 2012
|Dinamarca
|25
|Eliminatorias EURO 2012
|Islandia
|26
|Amistoso
|Argentina
|27
|Amistoso
|Luxemburgo
|28
|Eliminatorias EURO 2012
|Chipre
|29
|Eliminatorias EURO 2012
|Chipre
|30
|Eliminatorias EURO 2012
|Dinamarca
|31
|Eliminatorias EURO 2012
|Bosnia y Herzegovina
|32
|Eliminatorias EURO 2012
|Bosnia y Herzegovina
|33
|EURO 2012, fase de grupos
|Holanda
|34
|EURO 2012, fase de grupos
|Holanda
|35
|EURO 2012, cuartos de final
|República Checa
|36
|Amistoso
|Panamá
|37
|Eliminatorias Mundial 2014
|Luxemburgo
|38
|Amistoso
|Ecuador
|39
|Amistoso
|Croacia
|40
|Amistoso
|Holanda
|41
|Eliminatorias Mundial 2014
|Irlanda del Norte
|42
|Eliminatorias Mundial 2014
|Irlanda del Norte
|43
|Eliminatorias Mundial 2014
|Irlanda del Norte
|44
|Repechaje Mundial 2014
|Suecia
|45
|Repechaje Mundial 2014
|Suecia
|46
|Repechaje Mundial 2014
|Suecia
|47
|Repechaje Mundial 2014
|Suecia
|48
|Amistoso
|Camerún
|49
|Amistoso
|Camerún
|50
|Mundial 2014, fase de grupos
|Ghana
|51
|Eliminatorias EURO 2016
|Dinamarca
|52
|Eliminatorias EURO 2016
|Armenia
|53
|Eliminatorias EURO 2016
|Armenia
|54
|Eliminatorias EURO 2016
|Armenia
|55
|Eliminatorias EURO 2016
|Armenia
|56
|Amistoso
|Bélgica
|57
|Amistoso
|Estonia
|58
|Amistoso
|Estonia
|59
|EURO 2016, fase de grupos
|Hungría
|60
|EURO 2016, fase de grupos
|Hungría
|61
|EURO 2016, semifinales
|Gales
|62
|Eliminatorias Mundial 2018
|Andorra
|63
|Eliminatorias Mundial 2018
|Andorra
|64
|Eliminatorias Mundial 2018
|Andorra
|65
|Eliminatorias Mundial 2018
|Andorra
|66
|Eliminatorias Mundial 2018
|Islas Feroe
|67
|Eliminatorias Mundial 2018
|Letonia
|68
|Eliminatorias Mundial 2018
|Letonia
|69
|Eliminatorias Mundial 2018
|Hungría
|70
|Eliminatorias Mundial 2018
|Hungría
|71
|Amistoso
|Suecia
|72
|Eliminatorias Mundial 2018
|Letonia
|73
|Eliminatorias Mundial 2018
|Letonia
|74
|Copa Confederaciones 2017
|Rusia
|75
|Copa Confederaciones 2017
|Nueva Zelanda
|76
|Eliminatorias Mundial 2018
|Islas Feroe
|77
|Eliminatorias Mundial 2018
|Islas Feroe
|78
|Eliminatorias Mundial 2018
|Islas Feroe
|79
|Eliminatorias Mundial 2018
|Andorra
|80
|Amistoso
|Egipto
|81
|Amistoso
|Egipto
|82
|Mundial 2018, fase de grupos
|España
|83
|Mundial 2018, fase de grupos
|España
|84
|Mundial 2018, fase de grupos
|España
|85
|Mundial 2018, fase de grupos
|Marruecos
|86
|Nations League 2019, semifinales
|Suiza
|87
|Nations League 2019, semifinales
|Suiza
|88
|Nations League 2019, semifinales
|Suiza
|89
|Eliminatorias EURO 2020
|Serbia
|90
|Eliminatorias EURO 2020
|Lituania
|91
|Eliminatorias EURO 2020
|Lituania
|92
|Eliminatorias EURO 2020
|Lituania
|93
|Eliminatorias EURO 2020
|Lituania
|94
|Eliminatorias EURO 2020
|Luxemburgo
|95
|Eliminatorias EURO 2020
|Ucrania
|96
|Eliminatorias EURO 2020
|Lituania
|97
|Eliminatorias EURO 2020
|Lituania
|98
|Eliminatorias EURO 2020
|Lituania
|99
|Eliminatorias EURO 2020
|Luxemburgo
|100
|Nations League 2020
|Suecia
|101
|Nations League 2020
|Suecia
|102
|Amistoso
|Andorra
|103
|Eliminatorias Mundial 2022
|Luxemburgo
|104
|Amistoso
|Israel
|105
|EURO 2020, fase de grupos
|Hungría
|106
|EURO 2020, fase de grupos
|Hungría
|107
|EURO 2020, fase de grupos
|Alemania
|108
|EURO 2020, fase de grupos
|Francia
|109
|EURO 2020, fase de grupos
|Francia
|110
|Eliminatorias Mundial 2022
|República de Irlanda
|111
|Eliminatorias Mundial 2022
|República de Irlanda
|112
|Amistoso
|Catar
|113
|Eliminatorias Mundial 2022
|Luxemburgo
|114
|Eliminatorias Mundial 2022
|Luxemburgo
|115
|Eliminatorias Mundial 2022
|Luxemburgo
|116
|Nations League 2022
|Suiza
|117
|Nations League 2022
|Suiza
|118
|Mundial 2022, fase de grupos
|Ghana
|119
|Eliminatorias EURO 2024
|Liechtenstein
|120
|Eliminatorias EURO 2024
|Liechtenstein
|121
|Eliminatorias EURO 2024
|Luxemburgo
|122
|Eliminatorias EURO 2024
|Luxemburgo
|123
|Eliminatorias EURO 2024
|Islandia
|124
|Eliminatorias EURO 2024
|Eslovaquia
|125
|Eliminatorias EURO 2024
|Eslovaquia
|126
|Eliminatorias EURO 2024
|Bosnia y Herzegovina
|127
|Eliminatorias EURO 2024
|Bosnia y Herzegovina
|128
|Eliminatorias EURO 2024
|Liechtenstein
|129
|Amistoso
|República de Irlanda
|130
|Amistoso
|República de Irlanda
|131
|Nations League 2024
|Croacia
|132
|Nations League 2024
|Escocia
|133
|Nations League 2024
|Polonia
|134
|Nations League 2024
|Polonia
|135
|Nations League 2024
|Polonia
|136
|Nations League 2025, cuartos de final
|Dinamarca
|137
|Nations League 2025, semifinales
|Alemania
|138
|Nations League 2025, final
|España
|139
|Eliminatorias Mundial 2026
|Armenia
|140
|Eliminatorias Mundial 2026
|Armenia
|141
|Eliminatorias Mundial 2026
|Hungría
|142
|Eliminatorias Mundial 2026
|Hungría
|143
|Eliminatorias Mundial 2026
|Hungría
|144
|Mundial 2026, fase de grupos
|Uzbekistán
|145
|Mundial 2026, fase de grupos
|Uzbekistán
|146
|Mundial 2026, dieciseisavos de final
|Croacia