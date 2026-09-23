Cristiano Ronaldo fija la meta de los 1 000 goles y avizora su retiro

Cristiano Ronaldo acumula 979 goles en su larga carrera.

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Cristiano Ronaldo aseguró este miércoles 23 de septiembre de 2026 que quiere alcanzar los 1 000 goles y que confía en conseguirlo con Portugal. El delantero suma 979 tantos en su carrera, aunque aclaró que no quiere convertir esa meta en una obsesión durante esta etapa de su vida.

Cristiano Ronaldo cerca de su objetivo

Cristiano Ronaldo explicó que alcanzar esa cifra con la Selección de Portugal tendría un significado especial. Suma 146 con su país en 233 juegos, por lo que considera que llegar a los 1 000 defendiendo esa camiseta sería la culminación de una historia y un cierre soñado para su carrera.

A sus 41 años, CR7 también fue consultado sobre cuándo terminará su carrera. El delantero reconoció que no conoce la respuesta y que aprendió a vivir el presente. Sin embargo, admitió que es muy posible que esta sea su última temporada como futbolista profesional.

Portugal inicia este jueves 24 la defensa de su título en la Liga de Naciones frente a Gales en Lisboa. Será además el debut de Jorge Jesus como seleccionador, tras reemplazar al español Robert Martínez, quien ese mismo día hará su estreno con Corea del Sur ante Ecuador.

También manifestó que está disponible para cumplir cualquier función que el DT le asigne, incluso entrar, salir o no jugar. El delantero dijo que llega a la selección por lo que todavía puede aportar y no por su trayectoria.

Portugal jugará este jueves 24 ante Gales en el estadio José Alvalade y el domingo 27 visitará a la Noruega de Erling Haaland en Oslo, en lo que se proyecta como uno de los partidos más esperados de esta fecha FIFA.

Luego enfrentará a Dinamarca el jueves 1 de octubre en el Parken Stadium de Copenhague y volverá a medirse con Noruega el domingo 4 en Oporto.

*Con información de EFE.

Goles de Ronaldo con Potugal

N.º de golCompeticiónRival
1EURO 2004, fase de gruposGrecia
2EURO 2004, semifinalesHolanda
3Eliminatorias Mundial 2006Letonia
4Eliminatorias Mundial 2006Estonia
5Eliminatorias Mundial 2006Rusia
6Eliminatorias Mundial 2006Rusia
7Eliminatorias Mundial 2006Luxemburgo
8Eliminatorias Mundial 2006Eslovaquia
9Eliminatorias Mundial 2006Estonia
10AmistosoArabia Saudí
11AmistosoArabia Saudí
12Mundial 2006, fase de gruposIrán
13Eliminatorias EURO 2008Azerbaiyán
14Eliminatorias EURO 2008Azerbaiyán
15Eliminatorias EURO 2008Kazajistán
16Eliminatorias EURO 2008Bélgica
17Eliminatorias EURO 2008Bélgica
18Eliminatorias EURO 2008Armenia
19Eliminatorias EURO 2008Polonia
20Eliminatorias EURO 2008Kazajistán
21EURO 2008, fase de gruposRepública Checa
22AmistosoFinlandia
23Mundial 2010, fase de gruposCorea del Norte
24Eliminatorias EURO 2012Dinamarca
25Eliminatorias EURO 2012Islandia
26AmistosoArgentina
27AmistosoLuxemburgo
28Eliminatorias EURO 2012Chipre
29Eliminatorias EURO 2012Chipre
30Eliminatorias EURO 2012Dinamarca
31Eliminatorias EURO 2012Bosnia y Herzegovina
32Eliminatorias EURO 2012Bosnia y Herzegovina
33EURO 2012, fase de gruposHolanda
34EURO 2012, fase de gruposHolanda
35EURO 2012, cuartos de finalRepública Checa
36AmistosoPanamá
37Eliminatorias Mundial 2014Luxemburgo
38AmistosoEcuador
39AmistosoCroacia
40AmistosoHolanda
41Eliminatorias Mundial 2014Irlanda del Norte
42Eliminatorias Mundial 2014Irlanda del Norte
43Eliminatorias Mundial 2014Irlanda del Norte
44Repechaje Mundial 2014Suecia
45Repechaje Mundial 2014Suecia
46Repechaje Mundial 2014Suecia
47Repechaje Mundial 2014Suecia
48AmistosoCamerún
49AmistosoCamerún
50Mundial 2014, fase de gruposGhana
51Eliminatorias EURO 2016Dinamarca
52Eliminatorias EURO 2016Armenia
53Eliminatorias EURO 2016Armenia
54Eliminatorias EURO 2016Armenia
55Eliminatorias EURO 2016Armenia
56AmistosoBélgica
57AmistosoEstonia
58AmistosoEstonia
59EURO 2016, fase de gruposHungría
60EURO 2016, fase de gruposHungría
61EURO 2016, semifinalesGales
62Eliminatorias Mundial 2018Andorra
63Eliminatorias Mundial 2018Andorra
64Eliminatorias Mundial 2018Andorra
65Eliminatorias Mundial 2018Andorra
66Eliminatorias Mundial 2018Islas Feroe
67Eliminatorias Mundial 2018Letonia
68Eliminatorias Mundial 2018Letonia
69Eliminatorias Mundial 2018Hungría
70Eliminatorias Mundial 2018Hungría
71AmistosoSuecia
72Eliminatorias Mundial 2018Letonia
73Eliminatorias Mundial 2018Letonia
74Copa Confederaciones 2017Rusia
75Copa Confederaciones 2017Nueva Zelanda
76Eliminatorias Mundial 2018Islas Feroe
77Eliminatorias Mundial 2018Islas Feroe
78Eliminatorias Mundial 2018Islas Feroe
79Eliminatorias Mundial 2018Andorra
80AmistosoEgipto
81AmistosoEgipto
82Mundial 2018, fase de gruposEspaña
83Mundial 2018, fase de gruposEspaña
84Mundial 2018, fase de gruposEspaña
85Mundial 2018, fase de gruposMarruecos
86Nations League 2019, semifinalesSuiza
87Nations League 2019, semifinalesSuiza
88Nations League 2019, semifinalesSuiza
89Eliminatorias EURO 2020Serbia
90Eliminatorias EURO 2020Lituania
91Eliminatorias EURO 2020Lituania
92Eliminatorias EURO 2020Lituania
93Eliminatorias EURO 2020Lituania
94Eliminatorias EURO 2020Luxemburgo
95Eliminatorias EURO 2020Ucrania
96Eliminatorias EURO 2020Lituania
97Eliminatorias EURO 2020Lituania
98Eliminatorias EURO 2020Lituania
99Eliminatorias EURO 2020Luxemburgo
100Nations League 2020Suecia
101Nations League 2020Suecia
102AmistosoAndorra
103Eliminatorias Mundial 2022Luxemburgo
104AmistosoIsrael
105EURO 2020, fase de gruposHungría
106EURO 2020, fase de gruposHungría
107EURO 2020, fase de gruposAlemania
108EURO 2020, fase de gruposFrancia
109EURO 2020, fase de gruposFrancia
110Eliminatorias Mundial 2022República de Irlanda
111Eliminatorias Mundial 2022República de Irlanda
112AmistosoCatar
113Eliminatorias Mundial 2022Luxemburgo
114Eliminatorias Mundial 2022Luxemburgo
115Eliminatorias Mundial 2022Luxemburgo
116Nations League 2022Suiza
117Nations League 2022Suiza
118Mundial 2022, fase de gruposGhana
119Eliminatorias EURO 2024Liechtenstein
120Eliminatorias EURO 2024Liechtenstein
121Eliminatorias EURO 2024Luxemburgo
122Eliminatorias EURO 2024Luxemburgo
123Eliminatorias EURO 2024Islandia
124Eliminatorias EURO 2024Eslovaquia
125Eliminatorias EURO 2024Eslovaquia
126Eliminatorias EURO 2024Bosnia y Herzegovina
127Eliminatorias EURO 2024Bosnia y Herzegovina
128Eliminatorias EURO 2024Liechtenstein
129AmistosoRepública de Irlanda
130AmistosoRepública de Irlanda
131Nations League 2024Croacia
132Nations League 2024Escocia
133Nations League 2024Polonia
134Nations League 2024Polonia
135Nations League 2024Polonia
136Nations League 2025, cuartos de finalDinamarca
137Nations League 2025, semifinalesAlemania
138Nations League 2025, finalEspaña
139Eliminatorias Mundial 2026Armenia
140Eliminatorias Mundial 2026Armenia
141Eliminatorias Mundial 2026Hungría
142Eliminatorias Mundial 2026Hungría
143Eliminatorias Mundial 2026Hungría
144Mundial 2026, fase de gruposUzbekistán
145Mundial 2026, fase de gruposUzbekistán
146Mundial 2026, dieciseisavos de finalCroacia

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