Cristiano Ronaldo lidera la remontada del Al Nassr y eleva su cuenta goleadora a 978

Cristiano Ronaldo volvió a ser decisivo con el Al Nassr. El delantero portugués marcó el gol que completó la remontada en la victoria 2-1 ante Al Taawon, resultado que mantiene a su equipo con puntaje perfecto y como líder de la Liga de Arabia Saudita después de las primeras cuatro jornadas.
La anotación también le permitió al portugués elevar su impresionante registro goleador. Cristiano llegó a 978 goles oficiales en su carrera profesional y quedó a solo 22 de alcanzar la barrera de los 1.000.
A sus 41 años, el portugués continúa siendo protagonista y pieza fundamental de un Al Nassr que comenzó la temporada con cuatro victorias consecutivas.
El partido no comenzó de la mejor manera para el equipo dirigido por Ange Postecoglou.
Al Taawon sorprendió al Al Nassr y se adelantó a los 11 minutos gracias al gol de Bassam Al Hurayji.
El conjunto de Cristiano reaccionó antes del descanso. En el tiempo añadido de la primera mitad, Samu Costa aprovechó una asistencia de Sadio Mané para establecer el 1-1.
La remontada se completó apenas cinco minutos después del inicio del segundo tiempo.
Mohamed Simakan remató dentro del área y Cristiano Ronaldo apareció para desviar la trayectoria del balón y enviarlo al fondo de la portería, estableciendo el definitivo 2-1.
El portugués permaneció 80 minutos en cancha antes de ser sustituido por Abdullah Al Hamdan.
Con el resultado, Al Nassr alcanzó su cuarta victoria en cuatro jornadas y continúa en lo más alto de la clasificación.
🇵🇹🤯 Cristiano Ronaldo y su gol ¡978!— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 28, 2026
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Además de darle los tres puntos al Al Nassr, el tanto volvió a acercar a Cristiano Ronaldo a uno de los grandes objetivos de la recta final de su carrera.
El delantero alcanzó los 978 goles oficiales, por lo que necesita marcar 22 más para llegar a los 1.000.
Cristiano ha mantenido una extraordinaria regularidad goleadora durante una trayectoria profesional que comenzó hace más de dos décadas con el Sporting de Portugal y que posteriormente lo llevó por Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al Nassr, además de sus goles con la selección portuguesa.
Con su anotación ante Al Taawon, Cristiano Ronaldo alcanzó los 978 goles oficiales en su carrera profesional. Así se reparten sus tantos:
A sus 41 años, el portugués continúa aumentando su legado y mantiene intacto su objetivo de convertirse en el primer futbolista de la historia en alcanzar la barrera de los 1.000 goles oficiales.
Con información de Agencia EFE.
Respuesta precisa: Cristiano Ronaldo alcanzó los 978 goles oficiales en su carrera profesional tras marcar con Al Nassr ante Al Taawon.
Contexto: El portugués convirtió el segundo gol en la victoria 2-1 de su equipo por la cuarta jornada de la Liga de Arabia Saudita.
Respuesta precisa: Cristiano Ronaldo necesita 22 goles más para alcanzar los 1.000 goles oficiales.
Contexto: Con su anotación ante Al Taawon, el delantero portugués elevó su registro a 978 tantos entre clubes y la selección de Portugal.
Respuesta precisa: Sí. Cristiano Ronaldo marcó el gol que completó la remontada del Al Nassr para ganar 2-1 ante Al Taawon.
Contexto: El portugués desvió un disparo de Mohamed Simakan dentro del área durante los primeros minutos del segundo tiempo.
Respuesta precisa: Al Nassr derrotó 2-1 a Al Taawon después de comenzar perdiendo el encuentro.
Contexto: Bassam Al Hurayji adelantó a Al Taawon, Samu Costa empató antes del descanso y Cristiano Ronaldo marcó el gol de la victoria en la segunda mitad.
Respuesta precisa: Al Nassr suma cuatro victorias en sus primeros cuatro partidos de la temporada.
Contexto: El conjunto dirigido por Ange Postecoglou mantiene el puntaje perfecto después de superar a Al Taawon y continúa en lo más alto de la clasificación.