Cristiano Ronaldo lidera la remontada del Al Nassr y eleva su cuenta goleadora a 978

Cristiano Ronaldo volvió a ser decisivo con el Al Nassr. El delantero portugués marcó el gol que completó la remontada en la victoria 2-1 ante Al Taawon, resultado que mantiene a su equipo con puntaje perfecto y como líder de la Liga de Arabia Saudita después de las primeras cuatro jornadas.

La anotación también le permitió al portugués elevar su impresionante registro goleador. Cristiano llegó a 978 goles oficiales en su carrera profesional y quedó a solo 22 de alcanzar la barrera de los 1.000.

A sus 41 años, el portugués continúa siendo protagonista y pieza fundamental de un Al Nassr que comenzó la temporada con cuatro victorias consecutivas.

Cristiano Ronaldo lideró la remontada del Al Nassr

El partido no comenzó de la mejor manera para el equipo dirigido por Ange Postecoglou.

Al Taawon sorprendió al Al Nassr y se adelantó a los 11 minutos gracias al gol de Bassam Al Hurayji.

El conjunto de Cristiano reaccionó antes del descanso. En el tiempo añadido de la primera mitad, Samu Costa aprovechó una asistencia de Sadio Mané para establecer el 1-1.

La remontada se completó apenas cinco minutos después del inicio del segundo tiempo.

Mohamed Simakan remató dentro del área y Cristiano Ronaldo apareció para desviar la trayectoria del balón y enviarlo al fondo de la portería, estableciendo el definitivo 2-1.

El portugués permaneció 80 minutos en cancha antes de ser sustituido por Abdullah Al Hamdan.

Con el resultado, Al Nassr alcanzó su cuarta victoria en cuatro jornadas y continúa en lo más alto de la clasificación.

🇵🇹🤯 Cristiano Ronaldo y su gol ¡978!



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Cristiano Ronaldo está a 22 goles de los 1.000

Además de darle los tres puntos al Al Nassr, el tanto volvió a acercar a Cristiano Ronaldo a uno de los grandes objetivos de la recta final de su carrera.

El delantero alcanzó los 978 goles oficiales, por lo que necesita marcar 22 más para llegar a los 1.000.

Cristiano ha mantenido una extraordinaria regularidad goleadora durante una trayectoria profesional que comenzó hace más de dos décadas con el Sporting de Portugal y que posteriormente lo llevó por Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al Nassr, además de sus goles con la selección portuguesa.

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo con cada equipo?

Con su anotación ante Al Taawon, Cristiano Ronaldo alcanzó los 978 goles oficiales en su carrera profesional. Así se reparten sus tantos:

Real Madrid: 450 goles

450 goles Selección de Portugal: 146 goles

146 goles Manchester United: 145 goles

145 goles Al Nassr: 131 goles

131 goles Juventus: 101 goles

101 goles Sporting de Lisboa: 5 goles

5 goles Total: 978 goles

A sus 41 años, el portugués continúa aumentando su legado y mantiene intacto su objetivo de convertirse en el primer futbolista de la historia en alcanzar la barrera de los 1.000 goles oficiales.

Con información de Agencia EFE.