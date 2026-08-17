Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez revelan el lugar dónde y cómo fue su boda secreta

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez confesaron cuál fue el rincón donde celebraron su boda secreta.

Lejos de los grandes castillos, las catedrales majestuosas y el despliegue mediático, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez decidieron casarse en el rincón más íntimo: la sala de su residencia en Portugal.

En una entrevista con la revista Vogue, la pareja reveló los detalles del matrimonio en secreto el pasado martes 11 de agosto de 2026, una fecha simbólica al cumplirse una década desde que se conocieron en una tienda Gucci en Madrid.

Una ceremonia en el corazón de su hogar

No hicieron una gran boda porque prefirieron celebrar su amor de forma íntima, en casa y acompañados únicamente por sus hijos.

“Hemos elegido hacerlo en la sala de nuestra casa, donde desayunamos, almorzamos y cenamos. Dentro de 30 años, quiero que mis hijos piensen: ‘Algo maravilloso ocurrió en esta mesa“, expresó Georgina.

Así que intercambioaron los votos de amor en su casa casa y luego la familia acudió al Santuario de Nuestra Señora de Fátima para recibir la bendición religiosa.

Cristiano con Georgina a la izquierda y las manos de ambos con los anillos a la derecha.

Homenaje al inicio de su historia

De acuerdo con Univision, la ropa que usaron para esa boda rindió tributo a su primer encuentro vistiendo la firma Gucci.

Georgina usó una blusa y falda blanca semitransparente con joyas Chopard, mientras que Ronaldo vistió un traje beige claro a medida. Sus hijos llevaron atuendos coordinados.

Sin luna de miel por el momento, los recién casados regresaron a Arabia Saudita para continuar con los compromisos del futbolista.

La familia de Cristiano Ronaldo.

El retiro de Cristiano Ronaldo a la vista

A sus 41 años, el delantero confesó en la misma entrevista que atraviesa su última temporada profesional, estimando su retiro en el plazo de un año para dedicarse a viajar, jugar al pádel y atender sus negocios tras reintegrarse al Al Nassr.

Más información de Cristiano Ronaldo