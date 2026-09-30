Cristiano Ronaldo abandona Portugal y promete contar la verdad sobre su salida

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Cristiano Ronaldo anunció que abandona la concentración de la selección de Portugal, después de la rueda de prensa del entrenador Jorge Jesus y de mantener una conversación con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

El capitán portugués comunicó su decisión y adelantó que posteriormente explicará los motivos que provocaron su salida del combinado nacional.

“A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida de la selección nacional, a la que siempre me he dedicado”, señaló el delantero.

Ronaldo también deseó suerte a sus compañeros. Su comunicado, sin embargo, no anuncia una retirada definitiva de la selección portuguesa.

Cristiano Ronaldo deja Portugal tras las declaraciones de Jorge Jesus

La decisión de Cristiano Ronaldo se conoció después de que abandonara el estadio Parken de Copenhague en una furgoneta de la federación sin participar en el entrenamiento previo al partido del jueves contra Dinamarca por la Liga de Naciones.

Minutos antes, Jorge Jesus había asegurado que el delantero se entrenaría con el resto del plantel.

El seleccionador también negó que Ronaldo se hubiera negado a entrenar y defendió su autoridad para tomar decisiones sobre el equipo.

“Nunca ningún jugador va a cambiar mis ideas”, afirmó Jesus, quien anticipó que Gonçalo Ramos será titular ante Dinamarca.

La FPF confirmó posteriormente que Cristiano no participó en la práctica, pero no explicó los motivos.

El martes, Ronaldo tampoco había trabajado junto con sus compañeros en Malmö. En aquella ocasión, la federación señaló que necesitaba utilizar un equipo específico del gimnasio del hotel.

Cristiano Ronaldo había sido suplente ante Noruega

El episodio ocurre después de que Cristiano Ronaldo permaneciera en el banquillo durante la victoria 2-1 de Portugal frente a Noruega.

Jesus había descartado previamente la existencia de un conflicto con el capitán y sostuvo que su suplencia respondió exclusivamente a una decisión técnica.

Por ahora, Ronaldo no ha detallado qué provocó su salida. Su mensaje deja abierta una interrogante al asegurar que próximamente contará “la verdad” sobre lo sucedido.

Con información de EFE