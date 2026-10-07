Lionel Messi se despidió de Argentina y hubo tres polémicas

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Lionel Messi se despidió de la Selección de Argentina la noche del martes 6 de octubre de 2026 en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Las dos asistencias y el gol del ’10’ inflaron más sus estadísticas, pero no lo libraron de las polémicas de su último baile.

Las polémicas de la despedida de Lionel Messi

La Selección de Argentina goleó 3-0 a Benín en la despedida de Lionel Messi con goles de Nicolás Otamendi (48′), Nico Paz (61′) y el rosarino (71′) desde el punto penal. Las asistencias para los dos primeros tantos salieron de sus pies.

Finalizado el juego, empezó una serie de homenajes que lo tuvieron como el principal protagonista. Se colocó una enorme tarima sobre el centro de la cancha que lo recibió a él, sus compañeros, familiares y allegados que se juntaron para darle el último adiós.

Sin embargo, horas antes de que el balón empezara a rodar, se generó la primera polémica de la jornada con la sobreventa de entradas. La Nación recogió varios testimonios de hinchas que se quejaron de esto en los exteriores del Monumental.

“Una familia, que había comprado sus entradas en el sitio oficial, tuvo que abandonar el Monumental sin ver la despedida de Messi porque sus asientos estaban ocupados, las plateas colapsadas de gente y fueron agredidos”, detalló el medio citado en su cuenta de Facebook.

Una segunda polémica involucró a la logística con la que se encontró Benín, con fallas puntuales en su hospedaje donde no tenían agua caliente, un sauna fuera de servicio y el gimnasio con una infraestructura deficiente, señaló Clarín.

A eso se suma que el viaje que los llevaba a Buenos Aires les tomó más de 25 horas con múltiples escalas en vuelos comerciales, algo parecido a lo que vivió Burkina Faso, que llegó solo unas horas antes del amistoso del sábado 3 de octubre.

Un show de drones inesperado

El punto final de estas polémicas fue el show de drones que se escenificó sobre el cielo de Buenos Aires cuando el juego terminó. Los miles de hinchas dentro del estadio y los millones que lo siguieron por televisión se sorprendieron con la primera imagen.

En lugar de aparecer algo alusivo a Messi, lo que se observó fue la publicidad de una empresa. Esto provocó risas, silbidos y abucheos de los fanáticos que rápidamente expresaron su rechazo generalizado.

El principal apuntado fue Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quien no goza de la simpatía de sus compatriotas al considerar que priorizó el negocio y la publicidad por encima del espectáculo.

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