Lionel Messi recibe doctorado antes de retirarse de la Selección de Argentina

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Lionel Messi jugará su último partido con la Selección de Argentina durante este martes 6 de octubre del 2026. En la misma fecha, este fue distinguido con un Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La entrega del Doctorado Honoris Causa a Lionel Messi

En las instalaciones de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), Lionel Messi recibió a una delegación de la UBA para que se le otorgue su reconocimiento. Allí, la institución educativa le entregó un diploma y una medalla como distinción a sus aportes y trayectoria.

Ricardo Gelpi y Emiliano Yacobitti, rector y vicerrector del entregaron el título. Allí también se dieron cita autoridades universitarias y Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA. Gelpi, a su vez, ponderó el vínculo de Messi con Argentina, así como las ayudas sociales brindadas y su influencia fuera del campo de juego.

“Solamente te quiero agradecer, Leo. Sos todo lo que está bien. Vas a ser un gran embajador de esta universidad en el mundo (…) Bienvenido a la universidad pública argentina, bienvenido a la Universidad de Buenos Aires: bienvenido, Doctor Lionel Andrés Messi”, complementó Yacobitti.

Las palabras de Lionel Messi sobre su doctorado

Después de ser embestido como Doctor Honoris Causa, Messi también brindó unas palabras con respecto al reconocimiento y al fin de su etapa en el combinado albiceleste. El futbolista se mostró orgulloso por la condecoración y señaló que vivía un día especial y difícil.

“Es algo que no tiene nada que ver, o sí, relacionado con el fútbol, con todo lo que yo hice en el deporte. Es un orgullo para mí haberlo podido recibir, poder decir que soy un doctor honorífico, así que muchas gracias“, sostuvo Messi.

El jugador recalcó que, a pesar de las circunstancias, intentará disfrutar la jornada y que está tranquilo. Sin embargo, agregó que las cosas se le dificultan a medida que se acerca su evento de despedida, por lo que el contar con tal distinción previa le da un matiz particular.

El partido de despedida de Lionel Messi

A sus 39 años, Lionel Messi pondrá fin a su etapa con la Selección de Argentina en un cotejo amistoso frente a Benín. El cotejo será a las 18:00 (hora de Ecuador) en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Dentro de su trayectoria, Messi consiguió ganar cuatro títulos oficiales a nivel absoluto. Consiguió dos Copas América, una Finalissima y el Mundial de Catar 2022. A nivel juvenil y olímpico ganó un Mundial Sub-20 y los Juegos de 2008.

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