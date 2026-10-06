¡Es hoy! Messi se despide de Argentina y prepara una última noche para la historia

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Lionel Messi y Argentina llegan este martes 6 de octubre a una cita ante Benín que trasciende el resultado y concentra las miradas del fútbol mundial. El estadio Monumental de Buenos Aires será el escenario de una jornada preparada durante semanas y rodeada de homenajes, entradas agotadas y una expectativa que también alcanza a Ecuador.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) organizó un operativo especial para un partido que reunirá a integrantes del plantel campeón del mundo en Catar 2022 y a miles de aficionados en las tribunas.

Messi se despide de Argentina ante Benín y cierra una era del fútbol

La razón detrás de una puesta en escena excepcional aparecerá cuando Messi salga al césped: será su último partido con la selección argentina. El capitán decidió cerrar su carrera internacional después del Mundial 2026 y la AFA eligió el amistoso frente a Benín para que pudiera tener su despedida ante su público.

Messi llega al encuentro con 207 partidos y 125 goles con Argentina, registros que lo colocan como el futbolista con más presencias y el máximo goleador de la selección. Si participa, el duelo de este martes elevará a 208 su cifra de encuentros internacionales.

Su recorrido con la absoluta comenzó el 17 de agosto de 2005 frente a Hungría. Aquel debut terminó con una expulsión pocos segundos después de su ingreso. Más de dos décadas después, la historia se cerrará en un escenario completamente diferente: como capitán, campeón mundial y principal referencia estadística de su país.

EL COMERCIO detalló este lunes 5 de octubre los récords con los que Messi llega a su despedida, entre ellos sus registros en Mundiales, Copa América y eliminatorias. Esa dimensión estadística permite entender por qué el encuentro frente a Benín no funciona únicamente como un amistoso de fecha FIFA, sino como el cierre formal de una etapa de más de 20 años.

De las finales perdidas al título que cambió su historia

La relación de Messi con la selección argentina atravesó momentos muy distintos. Durante años, sus actuaciones fueron comparadas con las que ofrecía en el FC Barcelona y las derrotas en finales alimentaron cuestionamientos sobre su rendimiento con la camiseta nacional.

En 2016, después de perder la final de la Copa América Centenario ante Chile, incluso anunció que dejaba la selección. Regresó meses después y el ciclo cambió de dirección. Argentina conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Catar 2022 y nuevamente la Copa América en 2024.

El Mundial 2026 puso el último capítulo competitivo. Argentina volvió a disputar la final, pero cayó frente a España. Después del torneo, Messi comunicó su retiro internacional y posteriormente aceptó la invitación de la AFA para tener un partido de despedida en Buenos Aires.

¿Por qué Benín será el último rival de Messi?

Benín ocupa el puesto 93 del ranking de la FIFA y nunca disputó una Copa del Mundo. Para la selección africana, enfrentar a Argentina en una noche de exposición internacional representa un partido excepcional dentro de su propia historia.

La elección también convierte al rival en parte de una escena poco habitual: el resultado deportivo convivirá con un homenaje que comenzará antes del pitazo inicial y continuará después del encuentro. La AFA invitó a futbolistas que integraron el plantel campeón de Catar 2022 y preparó actividades alrededor del partido.

Para Ecuador, la cita comenzará a las 18:00

Los aficionados ecuatorianos podrán seguir Argentina-Benín desde las 18:00 de este martes. El encuentro estará disponible en Ecuador a través de señales y plataformas que cuentan con los derechos de transmisión del partido.

En Buenos Aires, el partido arrancará a las 20:00. Cuando Messi pise por última vez el campo con la camiseta argentina, quedará atrás una trayectoria internacional iniciada cuando tenía 18 años y que atravesó seis Mundiales, derrotas, regresos y títulos.

El Monumental será, esta vez, el lugar escogido para que el último capítulo ocurra frente a su gente.

Preguntas frecuentes sobre la despedida de Lionel Messi con Argentina:

❓ ¿Cuándo y a qué hora juega Argentina vs. Benín por la despedida de Messi? Argentina enfrentará a Benín el martes 6 de octubre de 2026 a las 18:00, hora de Ecuador.

En Buenos Aires el encuentro comenzará a las 20:00 y se disputará en el estadio Monumental. La jornada incluirá actividades especiales organizadas alrededor de la despedida de Lionel Messi. ❓ ¿Dónde ver Argentina vs. Benín desde Ecuador? El encuentro comenzará a las 18:00, hora ecuatoriana, y podrá seguirse en Ecuador a través de señales y plataformas con derechos de transmisión.

La transmisión permitirá seguir el amistoso y la jornada preparada para despedir al capitán argentino ante el público en Buenos Aires. ❓ ¿Argentina vs. Benín será el último partido de Lionel Messi con la selección? Sí. Según la información presentada, será el último partido de Messi con la selección argentina.

El capitán decidió cerrar su carrera internacional después del Mundial 2026 y aceptó posteriormente la invitación de la AFA para disputar un encuentro de despedida en el Monumental. ❓ ¿Cuántos partidos y goles tiene Lionel Messi con Argentina? Messi llega al encuentro con 207 partidos y 125 goles con la selección.

Esos registros lo ubican como el jugador con más presencias y el máximo goleador de Argentina. Si juega contra Benín, alcanzará los 208 encuentros internacionales. ❓ ¿Qué títulos ganó Lionel Messi con la selección argentina? Entre sus principales conquistas están el Mundial de Catar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima 2022.

Su etapa con la absoluta comenzó en 2005 y atravesó finales perdidas, una renuncia y posterior regreso antes de los grandes títulos. Según el artículo, el Mundial 2026 fue su última competición oficial con Argentina.

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