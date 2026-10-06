Messi se despide de Argentina y Scaloni deja una imagen que conmueve al Monumental

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La despedida de Lionel Messi con Argentina comenzó antes de que rodara la pelota. Este martes 6 de octubre de 2026, el capitán salió al césped del Estadio Monumental de Buenos Aires para enfrentar a Benín en el último partido de su carrera con la selección, después de más de dos décadas vistiendo la camiseta albiceleste.

El estadio estaba preparado para homenajear a Messi, pero los minutos previos dejaron una escena que rápidamente se convirtió en una de las imágenes de la jornada. Mientras sonaba el Himno Nacional Argentino, la emoción alcanzó al futbolista y también a Lionel Scaloni, el entrenador que dirigió al capitán durante la etapa que cambió su historia con la selección.

Las lágrimas aparecen antes del último partido de Messi con Argentina

Las cámaras enfocaron a Messi mientras escuchaba el himno acompañado por sus hijos. El delantero intentó contener la emoción, pero terminó con lágrimas en los ojos ante un Monumental que vivía los últimos minutos antes de verlo jugar por última vez con la camiseta de Argentina.

La escena tuvo otra imagen a pocos metros. Scaloni bajó la mirada y tampoco consiguió contener las lágrimas durante el himno. El entrenador permaneció visiblemente emocionado desde el área técnica mientras el estadio acompañaba uno de los rituales previos al encuentro frente a Benín.

El himno fue interpretado por Fabio Santana, excombatiente argentino de la Guerra de Malvinas, como parte de una ceremonia especialmente preparada para la despedida del capitán.

El momento reunió, desde lugares distintos, a dos de los principales protagonistas del ciclo que devolvió a la selección argentina a la conquista de títulos internacionales.

El Monumental detuvo el partido en el minuto 10

La emoción no terminó con el pitazo inicial. Cuando el cronómetro alcanzó el minuto 10, el partido entre Argentina y Benín se detuvo para rendir un nuevo homenaje a Messi, precisamente en referencia al número que marcó buena parte de su carrera con la selección.

El Monumental se puso de pie y dedicó una prolongada ovación al capitán. El reconocimiento estuvo acompañado por fuegos artificiales mientras compañeros, rivales y aficionados participaron del homenaje. Messi respondió desde el campo saludando hacia las tribunas.

La pausa convirtió un minuto habitual de juego en otro símbolo de la despedida. El homenaje tenía además un antecedente: después de que Messi anunciara su retiro internacional, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había dispuesto que los partidos de sus competiciones se detuvieran en el minuto 10 para reconocer su trayectoria.

Esta vez, el destinatario del aplauso estaba dentro de la cancha.

Una sociedad que cambió la historia reciente de Argentina

La relación deportiva entre Messi y Scaloni comenzó en un momento complejo. El entrenador asumió inicialmente de forma interina en 2018, después del Mundial de Rusia, y posteriormente fue confirmado al frente de la selección.

Con él en el banco, Messi consiguió romper una larga sequía de títulos con su país. Argentina ganó la Copa América 2021 ante Brasil en el Maracaná y, un año después, conquistó la Finalissima frente a Italia.

El punto más alto llegó en el Mundial de Catar 2022. La selección argentina venció a Francia en la final y Messi levantó por primera vez la Copa del Mundo. El ciclo añadió después otra Copa América, conseguida en 2024.

Por eso, el llanto de Scaloni durante el último himno del capitán también retrató el cierre de una sociedad que marcó una época.

Los números que deja Messi con Argentina

La despedida ante Benín llevó a Messi hasta su partido internacional número 208. Antes del encuentro acumulaba 125 goles y 68 asistencias con la camiseta argentina.

Las cifras acompañan una trayectoria internacional iniciada en 2005 y atravesada por etapas muy diferentes: desde derrotas en finales y cuestionamientos hasta la conquista de los principales títulos con la selección absoluta.

Precisamente, EL COMERCIO publicó el 5 de octubre de 2026 un repaso por los principales récords que deja Messi en su despedida de Argentina. Sus registros de partidos y goles ayudan a dimensionar una carrera internacional extendida durante más de dos décadas.

Del adiós de 2016 a una despedida en el Monumental

El escenario contrasta con lo ocurrido una década atrás. Después de perder ante Chile la final de la Copa América Centenario, en 2016, Messi anunció que su etapa con la selección había terminado. Finalmente regresó.

La Copa América 2021 rompió la barrera que durante años acompañó su carrera internacional. Catar 2022 terminó de transformar aquella historia y lo convirtió en capitán de una Argentina nuevamente campeona del mundo.

Diez años después de aquella renuncia, la despedida llegó de una manera completamente diferente.

Primero fueron las lágrimas durante el himno. Después, el Monumental entero se levantó en el minuto 10 y el fútbol se detuvo para aplaudirlo.

Messi levantó la mano y respondió desde el césped.

Todavía quedaba partido. Pero el adiós ya había comenzado.

Preguntas frecuentes sobre la despedida de Lionel Messi con Argentina:

❓ ¿Por qué lloraron Lionel Messi y Lionel Scaloni antes del partido ante Benín? Messi y Scaloni se emocionaron durante el Himno Nacional Argentino, antes del último partido del capitán con la selección.

Messi escuchó el himno acompañado por sus hijos y terminó con lágrimas en los ojos. Desde el área técnica, Scaloni también se mostró visiblemente emocionado ante el cierre de una etapa que compartieron durante los años más exitosos de Argentina.

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