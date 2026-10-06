A qué hora y dónde ver a Messi con Argentina ante Benín en su despedida

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La historia de Lionel Messi con Argentina tendrá este martes 6 de octubre de 2026 una última página sobre el césped. Benín será el rival elegido para una despedida que trasciende el resultado de un amistoso y que llevará nuevamente al capitán argentino al escenario donde tantas veces fue ovacionado.

El encuentro se disputará en el Estadio Monumental de Buenos Aires, casa de River Plate, y cerrará una relación de más de dos décadas entre el futbolista y la selección absoluta. Para los aficionados en Ecuador, además del componente emocional, hay dos preguntas prácticas antes del último baile: cuándo comenzará y cómo podrán seguirlo en vivo.

Messi y Argentina ante Benín en una despedida que podrá verse desde Ecuador

El último partido de Messi con Argentina frente a Benín comenzará a las 18:00 de Ecuador. La transmisión estará disponible a través de DSports en televisión y de DGO mediante streaming. En Argentina, donde el encuentro arrancará a las 20:00, también estará disponible por TyC Sports y Telefe, además de DSports.

La diferencia horaria es importante para el público ecuatoriano: cuando el balón empiece a rodar en el Monumental, serán las 18:00 en Quito, Guayaquil y el resto del territorio continental. DGO, por su parte, permite seguir la señal por internet para los usuarios que tengan acceso al servicio.

No será únicamente un amistoso internacional. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) preparó una jornada de homenaje alrededor de su capitán. El organismo también organizó el Fan Fest ‘Gracias, Leo’ en la Ciudad Universitaria de Buenos Aires, con actividades, música y una pantalla gigante para seguir el encuentro.

El último capítulo de Messi con la camiseta argentina

Messi llega a su despedida después de construir una trayectoria internacional que transformó su relación con la selección. Antes del encuentro acumula 207 partidos y 125 goles, registros que lo mantienen como máximo goleador y futbolista con más apariciones con la camiseta argentina. Ante Benín alcanzará su presentación 208.

Precisamente, este Medio detalló el 5 de octubre de 2026 los récords que deja el capitán en su salida de Argentina, después de una carrera marcada por sus registros en Mundiales, Copa América y eliminatorias. Su despedida, por tanto, no cierra únicamente el ciclo de un jugador, sino el del principal referente estadístico de la selección.

El recorrido tuvo su punto más alto con el título del Mundial de Catar 2022, pero también incluyó las conquistas de la Copa América y la Finalissima. En 2026 volvió a disputar una final mundialista y Argentina terminó como subcampeona después de caer frente a España.

El Monumental prepara el adiós al 10

La elección del Monumental convierte al encuentro en una despedida ante el público argentino. La AFA presentó la jornada como la última función del capitán con la selección y preparó actividades especiales alrededor del encuentro. El estadio vuelve así a ser escenario de uno de los momentos centrales de la historia reciente del fútbol argentino.

El rival será Benín, pero el foco estará inevitablemente sobre el número 10. El amistoso cerrará la actual ventana internacional de la selección dirigida por Lionel Scaloni y marcará el final de una etapa iniciada en 2005, cuando Messi debutó con la selección absoluta frente a Hungría.

Después del pitazo final continuará su carrera a nivel de clubes, pero ya no habrá otra convocatoria con la Albiceleste. Para el público ecuatoriano, la cita será desde las 18:00 por DSports y DGO: la última oportunidad de verlo disputar un partido con la camiseta de Argentina.

Preguntas frecuentes sobre la despedida de Lionel Messi con Argentina:

❓ ¿A qué hora juega Argentina vs. Benín por la despedida de Lionel Messi? El partido comenzará a las 18:00 de Ecuador este martes 6 de octubre de 2026.

En Argentina, el encuentro arrancará a las 20:00. La diferencia horaria permitirá que los aficionados de Quito, Guayaquil y el resto del territorio continental ecuatoriano sigan la despedida desde las 18:00. ❓ ¿Dónde ver Argentina vs. Benín en vivo desde Ecuador? El encuentro estará disponible por DSports en televisión y DGO mediante streaming.

DGO permitirá seguir la transmisión por internet a los usuarios que tengan acceso al servicio. En Argentina, el partido también estará disponible por TyC Sports y Telefe, además de DSports. ❓ ¿Argentina vs. Benín será el último partido de Lionel Messi con la selección? Sí. El amistoso está planteado como la despedida definitiva de Messi de la selección argentina.

El encuentro en el Monumental cerrará una etapa que comenzó en 2005. Después del partido, Messi continuará su carrera a nivel de clubes, pero, según la información presentada, ya no tendrá nuevas convocatorias con Argentina. ❓ ¿Cuántos partidos y goles tiene Lionel Messi con Argentina? Messi llega a su despedida con 207 partidos y 125 goles con Argentina.

Es el máximo goleador y el futbolista con más apariciones con la selección argentina. Ante Benín alcanzará, según lo previsto, su partido número 208. ❓ ¿Qué homenaje tendrá Lionel Messi en su último partido con Argentina? La AFA preparó actividades especiales en el Monumental y el Fan Fest ‘Gracias, Leo’.

La jornada busca convertir el amistoso en una despedida para el capitán. El Fan Fest se desarrollará en la Ciudad Universitaria de Buenos Aires con música, actividades y una pantalla gigante para seguir el encuentro.

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