Cristiano Ronaldo es suspendido preventivamente por la Federación Portuguesa

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

La Federación Portuguesa de Fútbol abrió este sábado 10 de octubre de 2026 un expediente disciplinario contra Cristiano Ronaldo tras su repentina salida de la Selección de Portugal el pasado miércoles 30 de septiembre por desacuerdos con el entrenador Jorge Jesus.

Cristiano Ronaldo bajo ‘suspensión preventiva’

En un comunicado emitido por el Comité Disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol, la entidad afirma que Cristiano Ronaldo se encuentra bajo “suspensión preventiva” por haber dejado abruptamente la concentración de la Selección de Portugal.

Asimismo, el organismo rector del balompié luso señaló oficialmente que “se ha otorgado carácter urgente al proceso” que sacudió la tranquilidad del plantel y abrió un amplio debate en el país europeo al tratarse del capitán y principal estrella del equipo.

Según detalla la nota oficial, el caso sobre su salida está ahora en manos de la Comisión de Instrucción Disciplinaria de la Federación portuguesa. Esta instancia será la encargada de analizar los hechos acontecidos dentro de la concentración nacional.

Portugal afrontará en noviembre las dos últimas fechas de la Nations League ante Dinamarca en casa y contra Gales de visita. Al momento lideran el grupo D con 12 puntos, con los que clasificaron para los cuartos de final de este torneo que ganaron dos veces.

¿Por qué Cristiano abandonó la concentración de Portugal?

Cristiano Ronaldo abandonó de forma inesperada la selección el pasado miércoles 30 de septiembre por desavenencias con Jorge Jesus, entrenador con el que también coincidieron en el Al-Nassr, en donde ganaron la última Liga Profesional Saudí.

La tensión estalló tras no haber sido alineado en el partido disputado contra Noruega en Oslo el domingo 27, encuentro que terminó con una victoria lusitana por 1-2 con tantos de João Félix y Gonçalo Ramos.

Según un comunicado del exmadridista, el motivo del desentendimiento fue que Jesus lo hizo calentar durante media hora y no le dio los minutos que le había prometido ante Noruega. Esta decisión abrió el conflicto que terminó con su abandono voluntario del equipo.

También afirmó que aceptaba una sanción por su decisión y dejó la puerta abierta a un regreso a la selección tras un posible castigo. En los próximos días se conocerá cuál será el tiempo de suspensión del veterano jugador.

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