Cristiano Ronaldo se equipara con Pelé y Maradona

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Cristiano Ronaldo reavivó la polémica con la Selección de Portugal al hacer público un borrador de ocho puntos diseñado para que su DT, Jorge Jesus, los leyera ante los medios tras haberse quedado en la banca en el partido frente a Noruega el pasado domingo 27 de septiembre de 2026.

Cristiano Ronaldo se comparó con Pelé y Maradona

Las repercusiones sobre el comunicado que publicó Cristiano Ronaldo el martes 6 de octubre, en el que explicó los motivos por los que abandonó la concentración de la Selección de Portugal, siguen generando reacciones en su país y en el mundo.

Una de las partes más controversiales es en la que se comparó con Pelé y Diego Maradona, leyendas de Brasil y Argentina y campeones del mundo con sus selecciones, logro que el portugués no alcanzó en su dilatada carrera.

“Cometí el error de hacer que alguien de la talla de Pelé o Maradona se preparara para jugar y luego no meterlo en el partido. Si fuera hoy, no lo haría”, dice textualmente la extensa carta subida a sus redes sociales.

Este era uno de los ocho puntos que el entrenador Jorge Jesus debía exponer ante los medios de comunicación, en los que iba a explicar las razones por las que el delantero de 41 años no fue considerado para medir a Noruega pese a hacer toda la fase de calentamiento.

¿Qué más dice el comunicado de Ronaldo?

CR7 detalló que tras el partido en Oslo mantuvo una reunión con Jorge Jesus y Simão Coutinho, director deportivo de su club, el Al Nassr, “sin ningún tipo de filtro”, en la que, según el jugador, se acordó que el DT zanjaría el tema en la rueda de prensa.

“(Jesus) diría que nunca pedí jugar ni un solo minuto, que fue el seleccionador, y nadie más, quien me propuso el plan para esta concentración, y que fue un error hacerme calentar para luego no sacarme al campo, y que si volviera a ocurrir, no lo haría”, afirmó.

Otro de los puntos es que el entrenador iba a decir que Cristiano “fue ejemplar, leal y profesional”, e iba a destacar “lo mucho que vive y ama a la selección y el peso que tiene en el mundo; más aún, el peso y la influencia positiva que ha tenido en la selección durante 24 años consecutivos”.

Cristiano, asimismo, pidió “disculpas” a sus compañeros de la Selección de Portugal: “A pesar de la absoluta falta de confianza en la palabra del seleccionador, como podrán atestiguar quienes asistieron a estas conversaciones, no debería haberlo hecho. La responsabilidad es exclusivamente mía”.

También se mostró abierto a una posible sanción: “No soy un jugador cualquiera, soy el capitán del equipo y eso constituye una circunstancia agravante. Ya he pedido perdón, pero sé que las actitudes deben tener consecuencias”.

*Con información de EFE.

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