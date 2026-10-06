Cristiano Ronaldo acusa a Jesus de no cumplir su palabra

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Cristiano Ronaldo acusó este martes al estratega de Portugal, Jorge Jesus, de “incumplir su palabra” al no ponerlo en Oslo tras calentar 30 minutos. Culpó al técnico de una agresividad inmerecida, pero confirmó que sigue disponible para jugar con la selección.

Cristiano Ronaldo habló de su abandono a Portugal

Cristiano Ronaldo afirmó en un extenso comunicado publicado este martes 6 de octubre de 2026 que le aseguraron que jugaría 30 minutos ante Noruega, algo que no ocurrió. El astro acusó a Jorge Jesus de romper su promesa, desatando una fuerte polémica en la selección lusa.

Denunció que el seleccionador no cumplió su promesa y, posterior al duelo, mantuvo un tenso cruce junto al DT y directivos, lo que provocó su inesperada salida de la concentración antes de la visita a Dinamarca.

Explicó que acordó que el DT aclararía lo ocurrido en la rueda de prensa, en la que admitiría el error cometido por haberlo hecho calentar por tanto tiempo sin darle minutos en el terreno de juego.

No recibió la respuesta esperada en la comparecencia, pues el estratega mostró una actitud de superioridad y una agresividad inmerecida. Al constatar que se rompieron los pactos, el goleador decidió dejar la concentración sin esperar nuevos incumplimientos.

Sostuvo que en 25 años de carrera jamás se ha entrometido en decisiones tácticas de un entrenador. No obstante, remarcó que cuando no cumplen la palabra empeñada, siente que su lugar no está ahí, priorizando la honestidad en cualquier relación humana.

Ronaldo dice estar disponible para Portugal

Ofreció disculpas públicas a sus compañeros por abandonar el grupo. Aunque atribuyó su salida a la falta de confianza en la palabra del técnico, asumió toda la responsabilidad individual por haber tomado la decisión de marcharse.

Pidió perdón a la afición portuguesa y explicó que su permanencia solo perjudicaría el ambiente del plantel. El delantero reiteró que cuando siente que ya no aporta ni se percibe útil, prefiere hacer las maletas e irse de la concentración.

Reconoció que, como capitán del equipo, su actitud tiene un agravante y aceptó que sus acciones deben traer consecuencias. El futbolista se mostró dispuesto a asumir la sanción correspondiente por romper la disciplina del seleccionado nacional.

Concluyó su comunicado afirmando que estará completamente disponible para competir y ganar con Portugal si se encuentra bien físicamente tras cumplir la sanción. El atacante cerró su mensaje asegurando que esa es la verdad pura de lo ocurrido.

*Con información de EFE.

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