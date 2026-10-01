Cristiano Ronaldo abre el debate en Portugal sobre el final de una era

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la selección de Portugal en Copenhague y abrió interrogantes sobre su continuidad en el equipo nacional. A sus 41 años, el capitán portugués todavía no ha explicado las razones de su salida y adelantó que hablará “a su debido tiempo”.

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) confirmó este miércoles la marcha del delantero y señaló que la preparación para los partidos contra Dinamarca y Noruega continuará con los otros 24 convocados.

El organismo aseguró que la delegación mantiene su atención en los próximos compromisos, pero no detalló los motivos por los que Ronaldo dejó la concentración.

Cristiano Ronaldo genera dudas sobre su continuidad en Portugal

La situación provocó reacciones entre aficionados portugueses consultados por EFE en Lisboa. Las opiniones coinciden en las dudas sobre la permanencia del delantero en la selección, especialmente por su edad y su relación futbolística con el técnico Jorge Jesus.

André Azevedo considera que Cristiano Ronaldo ya no mantiene el mismo ritmo que sus compañeros y señaló que el estilo del seleccionador no se adapta a las características del atacante.

José Lopes, responsable de un kiosco en Lisboa, también calificó de “complicada” su continuidad, aunque defendió que el futbolista todavía puede aportar al combinado portugués.

Lopes pidió esperar las explicaciones de las partes involucradas antes de sacar conclusiones sobre lo ocurrido y consideró que la salida del jugador pudo ser precipitada.

Maria Lourenço, otra aficionada consultada, apuntó hacia Jorge Jesus y cuestionó su decisión de no utilizar a Ronaldo frente a Noruega por la Liga de las Naciones.

Mientras aumenta la incertidumbre sobre su futuro internacional, Cristiano Ronaldo mantiene silencio sobre los motivos de su salida. El delantero aseguró que dará explicaciones más adelante.

CR7 respondió con goles

Cristiano Ronaldo respondió con goles a la confianza de Roberto Martínez durante sus tres años al frente de Portugal. Entre los 37 y 41 años, el delantero disputó 37 partidos y marcó 28 goles, con un promedio de 0,76 por encuentro. Fue el máximo goleador portugués durante esa etapa y el segundo jugador más utilizado, detrás de Bruno Fernandes. Además, resultó decisivo en la Liga de Naciones 2024-2025, con ocho tantos en nueve partidos y goles en semifinales y final. Ahora, su suplencia con Jorge Jesus y posterior salida de la concentración abren el debate sobre su futuro internacional.

Con información de EFE