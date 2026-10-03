Cristiano Ronaldo altera la previa de Portugal y el vestuario toma posición

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

La selección de Portugal llega al partido de este domingo 4 de octubre ante Noruega con dos frentes abiertos: asegurar su clasificación en la Liga de Naciones y contener el ruido generado por la salida de Cristiano Ronaldo. A pocas horas del encuentro en el Estadio do Dragão, Bruno Fernandes y el seleccionador Jorge Jesus comparecieron ante la prensa en un ambiente marcado por las preguntas sobre el capitán.

La prioridad pública del vestuario es otra. Portugal necesita al menos un empate frente a Noruega para garantizar su presencia en los cuartos de final, mientras Cristiano Ronaldo permanecerá fuera tras abandonar la concentración. El episodio convirtió la previa de un partido decisivo en una prueba también para la cohesión del grupo.

Portugal protege el vestuario antes de recibir a Noruega

Jorge Jesus pidió que la atención vuelva al césped. El entrenador sostuvo que ahora quiere concentrarse en su equipo y en Noruega, selección a la que situó entre las cinco mejores de Europa. Su mensaje buscó separar la preparación deportiva del conflicto que mantiene con Cristiano Ronaldo, aunque dejó claro que el delantero continúa siendo “un símbolo de la selección”.

El técnico también reclamó que la afición portuguesa esté alineada con el objetivo de avanzar a cuartos de final. No se trata de un partido menor: Portugal encabeza su grupo con nueve puntos después de tres jornadas y llega de vencer 4-2 a Dinamarca, ya sin su capitán en la concentración.

La discusión se originó después del anterior duelo contra Noruega, disputado el 27 de septiembre en Oslo. Cristiano Ronaldo no fue utilizado y, en los días posteriores, la relación con Jorge Jesus quedó bajo escrutinio. El entrenador llegó a admitir que fue un error pedirle al atacante que calentara cuando ya había decidido que no ingresaría.

Bruno Fernandes pide evitar una fractura alrededor de Cristiano

En ese escenario apareció Bruno Fernandes, una de las voces con mayor peso del vestuario. El centrocampista confirmó que habló con Cristiano Ronaldo después de su salida y defendió que, independientemente del desenlace de la crisis, su lugar en la historia del fútbol portugués no cambia.

Fernandes pidió que Portugal no se divida tomando partido entre el jugador y el entrenador. También sostuvo que los problemas internos deben resolverse “a puerta cerrada” y aseguró que el resto de futbolistas permanece al margen del conflicto. Para el volante, la respuesta que corresponde al plantel está en el campo.

El caso ya había escalado más allá del vestuario. Como publicó este Medio el 1 de octubre de 2026, la situación movilizó a la Federación Portuguesa de Fútbol y a su presidente, Pedro Proença, mientras seguía sin existir un anuncio oficial de retiro internacional por parte del delantero. La incógnita sobre su futuro con la selección, por tanto, permanece abierta.

Noruega amenaza con Haaland y Odegaard

Mientras la discusión gira alrededor de Cristiano Ronaldo, el desafío deportivo tiene nombres propios. Noruega cuenta con Erling Haaland y Martin Odegaard, dos de sus principales referencias, y presenta un perfil físico que Jorge Jesus identificó como una de sus fortalezas.

El seleccionador portugués considera, sin embargo, que su equipo puede compensar esa diferencia con velocidad y capacidad técnica. Destacó especialmente a sus centrocampistas y anticipó que intentará llevar el encuentro hacia un ritmo en el que Portugal pueda explotar mejor el balón y la movilidad.

El empate basta para que los portugueses aseguren los cuartos de final de una competición que conquistaron en la edición anterior. Pero el partido en Oporto también medirá la capacidad del grupo para competir mientras su figura histórica observa desde fuera. Después del encuentro, Jorge Jesus prometió que habrá tiempo para abordar otros asuntos. Hasta entonces, el balón tendrá la primera palabra.

Preguntas frecuentes sobre Portugal, Cristiano Ronaldo y el partido ante Noruega:

❓ ¿Cuándo juega Portugal vs. Noruega? Portugal enfrentará a Noruega el domingo 4 de octubre de 2026.

El encuentro se disputará en el Estadio do Dragão, en Oporto, y será decisivo para las aspiraciones portuguesas de avanzar a los cuartos de final de la Liga de Naciones. ❓ ¿Qué necesita Portugal para clasificarse a los cuartos de final? Portugal necesita al menos un empate frente a Noruega.

La selección portuguesa encabeza su grupo con nueve puntos después de tres jornadas. Un empate le permitiría garantizar matemáticamente su presencia en la siguiente fase. ❓ ¿Cristiano Ronaldo jugará contra Noruega? No. Cristiano Ronaldo permanece fuera de la concentración de Portugal.

El delantero abandonó la concentración después de varios días de tensión alrededor de su relación con Jorge Jesus. Hasta el momento, Ronaldo no ha anunciado oficialmente su retiro de la selección. ❓ ¿Qué dijo Bruno Fernandes sobre el conflicto entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus? Bruno Fernandes pidió evitar divisiones y resolver los problemas internos a puerta cerrada.

El centrocampista confirmó que habló con Ronaldo después de su salida y sostuvo que el vestuario no debe tomar partido entre el capitán y el entrenador. También remarcó la importancia histórica de Cristiano para Portugal. ❓ ¿Quiénes son las principales amenazas de Noruega ante Portugal? Erling Haaland y Martin Odegaard aparecen como dos de las principales referencias del conjunto noruego.

Jorge Jesus destacó el componente físico de Noruega, pero considera que Portugal puede contrarrestarlo mediante velocidad, capacidad técnica y el funcionamiento de sus centrocampistas.

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