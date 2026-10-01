Cristiano Ronaldo lleva su crisis con Portugal hasta las más altas esferas

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

La relación entre Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal atraviesa uno de sus momentos más delicados después de 23 años de historia compartida. Lo que comenzó como un episodio deportivo escaló rápidamente dentro del fútbol portugués y movilizó a las principales autoridades federativas e incluso al Gobierno.

A sus 41 años, el capitán mantiene abierta la incógnita sobre su futuro internacional. Ni el propio jugador ni la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) han confirmado una retirada definitiva, pero los acontecimientos de los últimos días muestran hasta dónde llegaron las gestiones para intentar evitar una ruptura.

Cristiano Ronaldo movilizó a la selección de Portugal y al fútbol luso

La escena más significativa ocurrió en Copenhague. Según informó Marca y recogió Reuters este 1 de octubre, Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, y Pedro Proença, presidente de la FPF, se desplazaron hasta el aeropuerto para intentar convencer a Cristiano Ronaldo de que permaneciera con el equipo. No lo consiguieron.

El delantero había abandonado el lugar donde debía entrenarse en el Parken Stadium, regresó al hotel para recoger sus pertenencias y posteriormente se dirigió al aeropuerto para tomar un vuelo privado hacia Madrid. Jesus y Proença fueron detrás de él, pero el capitán mantuvo su decisión.

El movimiento de Proença no había comenzado allí. El presidente de la Federación viajó de urgencia a Escandinavia después del primer episodio de tensión entre Ronaldo y Jesus. El delantero había permanecido en el banco durante la victoria 2-1 sobre Noruega, pese a que había calentado durante parte del segundo tiempo. Posteriormente hubo conversaciones entre jugador y entrenador y otra reunión con la presencia del dirigente federativo.

Horas antes de la salida del capitán, Jesus había asegurado públicamente que Ronaldo entrenaría con normalidad. También reconoció que el jugador estaba molesto con él, aunque consideraba superado el problema. “Es agua pasada”, sostuvo el entrenador.

El Gobierno portugués también intervino

La dimensión del episodio superó entonces los límites de la cancha. Luís Montenegro, primer ministro de Portugal, mantuvo conversaciones individuales con Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus y Pedro Proença, según confirmó una fuente de su gabinete a medios portugueses.

El jefe del Gobierno buscó conocer directamente qué estaba ocurriendo dentro de la concentración después de la salida del capitán. A Bola informó este 1 de octubre que Montenegro contactó a las tres partes involucradas mientras la situación dominaba la agenda deportiva portuguesa e internacional.

Las gestiones, sin embargo, no modificaron inmediatamente la decisión del delantero. Ronaldo publicó posteriormente un mensaje en el que confirmó que había decidido abandonar la concentración después de conversar con Proença y dejó pendiente una explicación más amplia: aseguró que, “a su debido tiempo”, contará las razones de su salida.

El episodio amplía lo publicado por este Medio el 30 de septiembre de 2026, cuando se informó que Cristiano Ronaldo había dejado la concentración de Portugal y prometido explicar posteriormente los motivos de su decisión. En aquel momento, su comunicado tampoco anunciaba una retirada definitiva del combinado nacional.

Una historia con Portugal que todavía no tiene punto final

La incertidumbre tiene un peso especial por la dimensión de Ronaldo dentro de su país. El atacante es el máximo goleador histórico de Portugal y acumula más de dos décadas defendiendo a la selección absoluta. Su futuro, por ello, ya no afecta únicamente la planificación deportiva de Jesus: también obliga a la Federación a gestionar una eventual transición después de una era marcada por su capitán.

El propio Jesus evitó cerrar definitivamente la puerta. Este jueves aseguró que explicará lo ocurrido después del siguiente partido ante Noruega y recalcó que nadie puede borrar lo que Ronaldo representa para el país.

Por ahora, la carrera hasta el aeropuerto, las reuniones de Proença y la intervención del primer ministro muestran la dimensión que adquirió el conflicto. La respuesta definitiva sigue dependiendo de Ronaldo, quien todavía no ha anunciado que su historia con Portugal haya terminado.

Preguntas frecuentes sobre Cristiano Ronaldo y su situación con Portugal:

❓ ¿Cristiano Ronaldo se retiró de la selección de Portugal? No. Hasta el momento, Cristiano Ronaldo no ha anunciado oficialmente su retiro de la selección portuguesa.

El delantero abandonó la concentración, pero ni él ni la Federación Portuguesa de Fútbol han comunicado el final definitivo de su etapa internacional. Ronaldo señaló que posteriormente explicará los motivos de su decisión. ❓ ¿Por qué Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal? Ronaldo todavía no ha explicado públicamente todos los motivos de su salida.

El episodio ocurrió después de que permaneciera como suplente durante la victoria 2-1 ante Noruega y de varios días de tensión con el seleccionador Jorge Jesus. El jugador indicó que dará sus razones “a su debido tiempo”. ❓ ¿Jorge Jesus y Pedro Proença intentaron evitar la salida de Cristiano Ronaldo? Sí. Según la información citada, ambos se desplazaron hasta el aeropuerto de Copenhague para intentar convencerlo de permanecer con Portugal.

El seleccionador y el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol no consiguieron modificar su decisión. Ronaldo tomó posteriormente un vuelo privado hacia Madrid. ❓ ¿Por qué intervino el primer ministro de Portugal en el caso de Cristiano Ronaldo? Luís Montenegro buscó conocer directamente lo que estaba ocurriendo dentro de la selección.

Según la información citada, el primer ministro portugués mantuvo conversaciones individuales con Ronaldo, Jorge Jesus y Pedro Proença después de que el conflicto adquiriera relevancia nacional e internacional. ❓ ¿Cristiano Ronaldo puede volver a jugar con Portugal? Por ahora, su futuro con la selección permanece abierto.

Ronaldo no anunció una retirada definitiva y Jorge Jesus tampoco cerró públicamente la puerta a su regreso. La decisión sobre la continuidad del capitán deberá aclararse después de que las partes expliquen lo ocurrido durante esta concentración.

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