Liga jugará con Aucas y El Nacional en las fechas 2 y 3 de la LigaPro

Adrián Gabbarini, arquero de Liga de Quito. Foto: @LDU_Oficial

Redacción Bendito Fútbol (I)

Liga de Quito visitará al Deportivo Cuenca en el primer partido de la temporada, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, el 24 de febrero del 2023. Luego, los albos disputarán dos clásicos seguidos, en las fechas 2 y 3.

LDU no tendrá tregua en el inicio del campeonato ecuatoriano de fútbol.

En la fecha 2, los universitarios serán locales ante Aucas, en el Superclásico, y para la fecha 3 visitarán a El Nacional en el estadio Olímpico Atahualpa, en otro cotejo clásico que se disputa en la capital ecuatoriana.

Los cuatro primeros partidos de Liga

Deportivo Cuenca vs. Liga (24 de febrero)

Liga vs. Aucas (4 de marzo)

El Nacional vs. Liga (12 de marzo)

Liga vs. Gualaceo (19 de marzo)

Las cuatro primeras fechas

A continuación repasamos los días, horarios y como se jugarán las cuatro primeras fechas de la LigaPro 2023:

Fecha 1

24 de febrero

Partido: Deportivo Cuenca vs. Liga de Quito

Hora: 19:00

Estadio: Alejandro Serrano Aguilar

Ciudad: Cuenca

25 de febrero

Partido:Independiente vs. Mushuc Runa

Hora: 14:00

Estadio: Banco Guayaquil

Ciudad: Chillo-Jijón



Partido: Guayaquil City vs. Cumbayá

Hora: 16:30

Estadio: Christian Benítez

Ciudad: Guayaquil



Partido: Gualaceo vs. Barcelona

Hora: 19:00

Estadio: Jorge Andrade Cantos

Ciudad: Azogues

26 de febrero

Partido: Técnico Universitario vs. Universidad Católica

Hora: Bellavista

Estadio: 14:00

Ciudad: Ambato



Partido: Aucas vs. El Nacional

Hora: 16:30

Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda

Ciudad: Quito



Partido: Emelec vs. Libertad

Hora: 19:00

Estadio: George Capwell

Ciudad: Guayaquil

27 de febrero

Partido: Delfín vs. Orense

Hora: 19:00

Estadio: Jocay

Ciudad: Manta

Fecha 2

3 de marzo

Partido: Libertad vs. Deportivo Cuenca

Hora: 19:00

Estadio: Reina del Cisne

Ciudad: Loja

4 de marzo

Partido: El Nacional vs. Técnico Universitario

Hora: 14:00

Estadio: Olímpico Atahualpa

Ciudad: Quito



Partido: Liga de Quito vs. Aucas

Hora: 16:30

Estadio: Rodrigo Paz Delgado

Ciudad: Quito



Partido: Barcelona vs. Delfín

Hora: 19:00

Estadio: Monumental

Ciudad: Guayaquil

5 de marzo

Partido: Mushuc Runa vs. Gualaceo

Hora: 14:00

Estadio: Por definir

Ciudad: Por definir



Partido: Universidad Católica vs. Guayaquil City

Hora: 16:30

Estadio: Olímpico Atahualpa

Ciudad: Quito



Partido: Orense vs. Emelec

Hora: 19:00

Estadio: 9 de Mayo

Ciudad: Machala

6 de marzo

Partido: Cumbayá vs. Independiente del Valle

Hora: 19:00

Estadio: Olímpico Atahualpa

Ciudad: Quito

Fecha 3

10 de marzo

Partido: Gualaceo vs. Orense

Hora: 19:00

Estadio: Jorge Andrade Cantos

Ciudad: Azogues

11 de marzo

Partido: Delfín vs. Libertad

Hora: 14:00

Estadio: Jocay

Ciudad: Manta



Partido: Guayaquil City vs. Mushuc Runa

Hora: 16:30

Estadio: Christian Benítez

Ciudad: Guayaquil



Partido: Independiente del Valle vs. Barcelona

Hora: 19:00

Estadio: Banco Guayaquil

Ciudad: Chillo-Jijón

12 de marzo

Partido: Aucas vs. Universidad Católica

Hora: 14:00

Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda

Ciudad: Quito



Partido: El Nacional vs. Liga de Quito

Hora: 16:30

Estadio: Olímpico Atahualpa

Ciudad:Quito



Partido: Emelec vs. Técnico Universitario

Hora: 19:00

Estadio: George Capwell

Ciudad: Guayaquil

13 de marzo

Partido: Deportivo Cuenca vs. Cumbayá

Hora: 19:00

Estadio: Alejandro Serrano Aguilar

Ciudad: Cuenca

Fecha 4

17 de marzo

Partido: Orense vs. Guayaquil City

Hora: 19:00

Estadio: 9 de Mayo

Ciudad: Machala

18 de marzo

Partido: Cumbayá vs. El Nacional

Hora: 14:00

Estadio: Olímpico Atahualpa

Ciudad: Quito



Partido: Libertad vs. Aucas

Hora: 16:30

Estadio: Reina del Cisne

Ciudad: Loja



Partido: Delfín vs. Emelec

Hora: 19:00

Estadio: Jocay

Ciudad: Manta

19 de marzo

Partido: Universidad Católica vs. Independiente del Valle

Hora: 14:00

Estadio: Olímpico Atahualpa

Ciudad: Quito



Partido: Liga de Quito vs. Gualaceo

Hora: 16:30

Estadio: Jorge Andrade Cantos

Ciudad:Azogues



Partido: Barcelona vs. Mushuc Runa

Hora: 19:00

Estadio: Monumental

Ciudad: Guayaquil

20 de marzo

Partido: Técnico Universitario vs. Deportivo Cuenca

Hora: 19:00

Estadio: Bellavista

Ciudad: Ambato

¿Dónde verlo?

Gol TV

Star+

Visita nuestros portales: