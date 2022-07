‘Kitu’ Díaz no pudo hacer un ‘túnel’ y recibió uno contra El Nacional

Díaz intentó hacerse con la pelota, mas no lo logró y fue víctima del mismo recurso que erró. Foto: Captura

Redacción Deportes

Los futbolistas de Barcelona fueron eliminados de la Copa Ecuador y sufrieron con El Nacional. Damíán ‘Kitu’ Díaz intentó hacer un caño, sin embargo, se lo hicieron a él.

El cuadro canario tuvo una mala tarde y, pese a ser favorito, cayó derrotado contra ‘Bi-Tri’, club que busca el ascenso a la Serie A. Los toreros fueron superados en acciones colectivas e individuales.



Damián Díaz, capitán y figura del plantel guayaquileño, no tuvo incidencia en su equipo. En los 82 minutos en los que estuvo presente, la defensa contraria lo anuló. Aunque tuvo los aplausos del público, al momento de su sustitución salió molesto del terreno de jugo.



Uno de los instantes en que más expuesto se vio fue durante el los últimos minutos del primer tiempo. Su elenco ya perdía 2-1 y decidió intentar hacer una jugada de lujo, sin embargo, el resultado no fue el que esperaba.



Barcelona salía desde su campo y el esférico le fue otorgado al ‘Kitu’. Ronnie Carrillo fue a marcarlo, cuando su rival intentó enviar el balón entre sus piernas, éste recuperó el balón y se lanzó en una carrera.



En medio del contraataque, Díaz intentó hacerse con la pelota, mas no lo logró y fue víctima del mismo recurso que erró. Carrillo ejecutó bien el ‘caño’ y dejó parado a su rival, que ya no se esforzó por volver a la lucha.



La jugada pudo terminar en gol tras un centro que el delantero de El Nacional envió hacia el área. Al momento de cabecear, su compañero envió la pelota desviada.

QUIERES GALLETAER Y SALES GALLETEADO 🤡 pic.twitter.com/SupWfrLgNF — Byron 🔴🇪🇨 (@Byron_CDN64) July 3, 2022

Eliminados de copas

Barcelona volvió a disputar un partido oficial después de casi un mes de inactividad competitiva. Esto se dio debido a la finalización de la LigaPro, en la cual fue ganador. De igual forma, El Nacional no había jugado en las tres últimas semanas a raíz de las manifestaciones en el país.



Al tratarse de un solo partido, la localía fue en Quito para el cuadro militar, pues es el de menor categoría. Con la derrota en su debut de la actual Copa Ecuador, los toreros fueron eliminados de su tercer campeonato en el año. Antes abandonaron la Libertadores y la Sudamericana.



El cuadro del astillero deberá tener como prioridad la LigaPro. Aunque aseguraron la final, es necesario que vuelvan a terminar en la cima de la segunda ronda para ser campeones directos.