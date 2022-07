Hernán Galíndez se despidió de U de Chile y volverá a Ecuador

Hernán Galíndez es figura en la U de Chile. Foto: Twitter del jugador

Redacción Deportes

El arquero Hernán Galíndez oficializó su salida de la Universidad de Chile, con una emotiva carta publicada en su cuenta de Instagram. El jugador regresará al fútbol ecuatoriano.

Galíndez agradeció al club donde militó desde inicios del 2022 y aclaró que su salida se da por temas familiares y deportivos. Su intención es jugar la mayor cantidad de partidos posibles, para disputar el Mundial de Catar 2022, con la Tri.

“Quiero aclarar públicamente que me voy de la Universidad de Chile porque debo privilegiar mi familia, mi carrera y la opción única de jugar una Copa del Mundo”, publicó el arquero de 35 años, que podría vincularse al Aucas.

Durante su estancia en Chile, se dijo que habría sufrido de amenazas contra él y su familia, mientras duró la polémica por la denuncia de al federación de ese país ante la FIFA, que buscaba sacar a Ecuador del mundial, por la supuesta falsificación de documentos de Byron Castillo.

“Debo aclarar también que no recibí amenazas ni me sentí en peligro, como se informó en medios de comunicación. Sí es verdad que mi familia se sintió incómoda con ciertos mensajes, principalmente en redes sociales, que yo en particular asumo como algo que lamentablemente se ha vuelto común en el fútbol en general”, escribió.

Dejó claro que se sentía cómodo en el club chileno y que en la calle recibía muestras de afecto. Sin embargo, quiere estar cerca de la selección ecuatoriana, para ser una opción del entrenador Gustavo Alfaro.

“Agradezco al presidente Michael Clark, al director deportivo Manuel Mayo, al entrenador Diego López y a todos los compañeros que me hicieron sentir un jugador importante. Me voy de un club que me entregó todo”, cerró el deportista.