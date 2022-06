Hernán Galíndez quiere volver a Ecuador

Hernán Galíndez, arquero de la selección ecuatoriana. Foto: FEF

Redacción Bendito Fútbol (I)

El presente del portero Hernán Galíndez no es llevadero en Chile, como consecuencia del caso Byron Castillo. El golero argentino, nacionalizado ecuatoriano, ha sufrido incluso amenazas.

​Rodrigo Abadie, representante del futbolista, comentó que el arquero de la Tri sufre de amenazas y hostigamiento por parte de los hinchas chilenos.

Eso se acentuó luego que la FIFA decidiera archivar la denuncia sobre las presuntas irregularidades en torno a la nacionalidad de Castillo, actualmente en el León de México, presentada por la Federación chilena.



“Galíndez no puede ir ni al supermercado, le dicen barbaridades en todos lados, agreden a su familia y recibe cataratas de insultos. Hay pruebas de todo y desea irse de Chile”, sostuvo el empresario.



Uno de los factores que impediría el retorno del deportista a tierras ecuatorianos es el alto sueldo que gana en el sur del continente. Abadie explicó que ese no sería un problema a la hora de negociar.



“Si Hernán debe volver a Ecuador está dispuesto a hacerlo por la mitad de lo que gana en Chile. Su prioridad es vivir en paz y eso no está pasando, es doloroso”, sostuvo.



Galíndez y el precio de su salida

Azul Azul, actual concesionaria del club, le puso precio a la salida del arquero formado en Rosario Central. Según información de Directv, que recoge el sitio D13, en la U no tienen intenciones de dejar partir gratis al seleccionado ecuatoriano.



Si un equipo quiere llevarse al meta deberá ofrecer, al menos, USD 250 mil. Cabe recordar que el portero de 35 años tiene un contrato vigente hasta diciembre de 2023.

No jugó la Copa Chile

El domingo 19 de junio de 2022, la U. de Chille ganó 1-2 en su visita al General Velásquez en el partido de ida de la tercera ronda de la Copa de Chile. Galíndez no fue considerado y el debutante entrenador Diego López, dio las razones.



“Tomamos una decisión, que jugara Cristóbal Campos. El no venía jugando. Lo tengo que ver, no solo lo conocía de haberlo visto en partidos, tenía una idea, pero después está bueno verlo entrenar”, comentó.



Inmediatamente indicó que “se dio una semana particular, tuve una charla importante con Galíndez, lo que hablamos prefiero que quede entre nosotros, de mi parte, pero él no estuvo por todo lo que fue la semana”, cerró.