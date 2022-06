El arquero de La Tri, Hernán Galíndez, sufre acoso en Chile por el caso Castillo

Hernán Galíndez atraviesa momentos difíciles en Chile. Foto: Universidad de Chile

Paulo Álvarez (D)

Hernán Galíndez no atraviesa un buen momento. A propósito del caso Castillo, el guardameta de la Selección del Ecuador, ha recibido malos tratos durante su estancia en Chile. Al parecer, estos se intensificaron.

El portero abandonó la U. Católica de Quito para unirse a la Universidad de Chile a inicios de este 2022. Su buen momento con los camarattas y el desempeño con la selección de Gustavo Alfaro lo llevaron hasta dicho punto.



Galíndez no vive su estancia más placentera en Santiago, pues ha sido amedrentado y hostigado en el extranjero. Su representante Rodrigo Abadie se encuentra en Chile para reunirse con la dirigencia del equipo azul.



El agente de jugadores conversó con La Tercera, diario araucano, y mencionó que, de ser necesario, el golero retornará a Ecuador. El objetivo es que el futbolista y su familia puedan estar en un ambiente tranquilo.



El contrato que firmó lo vincula al cuadro chileno hasta finales de 2023 y ha transmitido al club los inconvenientes vividos. De acuerdo a Abadie, el portero no puede ni siquiera salir a la calle, pues los agravios llegan desde diversos lugares, al igual que en las redes sociales.



“Para Hernán es un honor atajar ahí. Tendría que estar disfrutando, pero si uno no disfruta, no está bueno. Y si la familia se va, está claro que disfrutará mucho menos.” dijo, su apoderado.

Caso Castillo

Una de las causas por las que Galíndez recibe molestias es el veredicto en torno al reciente caso que involucró a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP). La Roja había acusado a Byron Castillo de falsificar sus documentos de nacionalidad.



Después de que todas las partes presentaron los alegatos que validaban su posición, la FIFA tomó una decisión. La organización desestimó la denuncia chilena y ratificó la participación de Ecuador en la Copa del Mundo de Catar 2022.



El arquero había sido tajante en cuanto a su postura con respecto a la demanda, pues siempre apoyó a su compañero de selección. Asimismo, respetó la postura de la ANFP y su derecho a presentar un reclamo.



“Justo me toca jugar a mí en Chile, el único ecuatoriano que está acá… No puedo ni ir al supermercado porque la gente me habla de esto“, había mencionado.



Su representante manifestó que después del veredicto, las agresiones fueron en aumento. “La gente va a estar discriminándolo porque es ecuatoriano y porque Chile no fue al Mundial, estamos todos locos. No se justifica nada, Esto ya tocó un techo”, sostuvo.



Un antencedente

Esta no es la primera vez que Hernán Galíndez está envuelto en persecuciones y desasosiego. Anteriormente, en el mes de mayo, él y su representante habían señalado amedrentaciones.



Las amenazas de muerte recibidas se dieron debido al mal momento que atravesaba la U. de Chile en el torneo local. El golero y su familia fueron blanco de un sector de la afición del club.



El ecuatoriano elevó el reclamo hacia los dirigentes de la institución, quienes dijeron que pondrían el caso en manos de la justicia. De igual forma, la entidad le había otorgado resguardo.



Ante la posibilidad de su regreso, Abadie mencionó que una de las opciones podría ser Aucas. Pese a ello, no existe ninguna oferta concreta.