El Nacional supera a Barcelona en Copa Ecuador

El Nacional, candidato al ascenso en la Serie B, se impuso ante Barcelona, ganador de la primera etapa de la LigaPro. Foto: Twitter Barcelona.

Paulo Álvarez

El Nacional, candidato al ascenso en la Serie B, se impuso ante Barcelona, ganador de la primera etapa de la LigaPro. El equipo militar se sumó a las sorpresas de la Copa Ecuador en el histórico duelo.

El partido generó expectativas desde que se supo la clasificación de El Nacional en la fase previa. Los dos clubes volvieron a enfrentarse después de dos años debido al descenso de los criollos en 2019.



Este sábado 2 de junio, el público empezó a agolparse en las boleterías desde horas antes del inicio del encuentro. La General Norte del Atahualpa lució llena, mientras que la preferencia y demás localidades tuvieron supremacía amarilla.



El previo fallecimiento de Simón Cañarte, primer goleador de torneos nacionales y leyenda de Barcelona SC, marcó los instantes previos del desarrollo del choque. Un minuto de silencio se ejecutó en conmemoración del suceso.

45 minutos, tres goles

Al arrancar el cotejo, el cuadro militar fue el que buscó ponerse por delante y enrumbó los primeros ataques. A los 6 minutos, Bryan Nazareno alcanzó el pórtico rival, sin embargo, un débil remate fue contenido por el portero Víctor Mendoza.



Barcelona reaccionó y minutos después, Gonzalo Mastriani se animó desde fuera del área contra la portería defendida por Leodán Chala. La falta de puntería le pasó factura y el esférico se fue desviado por el palo derecho.



El ímpetu de El Nacional se perpetuó durante los siguientes instantes hasta que, al minuto 12, tuvo una merecida recompensa por sus esfuerzos. Un saque lateral en la banda diestra devino en un centro que volvió a encontrar a Nazareno.



El lateral izquierdo de los ‘criollos’ sacó un cabezazo que tomó a Mendoza a contra pierna. El balón se coló en el fondo de las redes y desató la euforia de los bi-tri campeones. Las bengalas y los colores se tomaron la general norte que se iluminó de rojo.



Aunque Barcelona tuvo destellos de buen juego y lapsos en los que pudo controlar la pelota. No pudo generar ocasiones claras ante una sólida defensa criolla que no brindó espacios y anuló a Damián Díaz, que era quien los buscaba.



El Nacional volvió a dominar el juego desde los 20 minutos y pudo aumentar el resultado. A los 26, Maicon Solis probó suerte desde fuera del área y amplió la ventaja. El remate fue atajado por Mendoza pero llevó tal potencia que le venció las manos.



El descuento para Barcelona cayó a los 33 gracias a Nixon Molina. Tras un tiro de esquina que no pudieron despejar sus rivales, la pelota quedó a disposición del mediocampista, quien no desperdició su chance.



El gol fue una inyección anímica para el ‘Ídolo‘, que volvió a meterse en el partido. A pesar de ello no pudo conseguir la igualdad. Mastriani desperdició dos ocasiones claras, mientras que sus similares también se perdieron un mano a mano.

Se impuso con justicia.

Para la segunda mitad, El Nacional realizó dos variantes que le den mayor estabilidad en el mediocampo. Pese a ello, no dejó de atacar. Barcelona salió con los mismos once del pitazo inicial para buscar darle vuelta al marcador.



El ‘Bi-Tri. volvió a presionar y tuvo una chance a los 49. Andrés Mena recibió la esférica dentro del área. Al momento de rematar, el tiro no fue bueno y se escapó por un costado del palo izquierdo.



Los criollos encerraron a los toreros y aprovecharon las desatenciones de los defensas. A su vez, el cuadro guayaquileño intentó optar por los contragolpes, aquello no dio el resultado deseado, pues los fuera de de juego fueron protagonistas en los canarios.



A partir de los 63, al igual que su rival, el elenco del astillero optó por dos modificaciones. Jonathan Perlaza y Adonnis Preciado buscaron cambiar el desempeño de su institución. Luego se produjeron más cambios. Damián Díaz salió entre aplausos de la multitud.



Las ocasiones a favor de la ‘Máquina Roja‘ continuaron pero no fueron certeras. Jugadores como Madison Julio y Ronnie Carillo ejecutaron disparos pero sin el arco como destino.



En los minutos finales, el ‘Ídolo‘ estuvo a punto de conseguir el empate. El travesaño se lo negó y los locales pudieron mantener la ventaja.



Con el triunfo, El Nacional continúa con su buen rendimiento. En la Serie B está tercero y pelea el ascenso. Ahora, en los octavos de final de la Copa Ecuador, deberá enfrentar al Bonita Banana en Machala.