Tottenham tiene acuerdo por Hincapié aseguran en Inglaterra

Tottenham contaba con un gran interés por incorporar a Piero Hincapié para la temporada 2022 – 2023. El club inglés cumplirá con las exigencias del Bayer Leverkusen.



El futbolista tricolor deslumbró con sus actuaciones en el cuadro alemán y fue regular durante toda la temporada. Recientemente fue nominado al premio Golden Boy, que se otorga al mejor jugador joven menor a 21 años.



Desde la institución londinense, que también está detrás de Pervis Estupiñán, se había hecho un seguimiento previo sobre Hincapié. Allí consideran que el jugador tiene un gran potencial para desarrollarse en el club.

