Jorge Célico defendió al DT de la selección de Ecuador Sub-20, Jimmy Bran

El entrenador Jimmy Bran, de la selección ecuatoriana sub 20 de fútbol, durante un entrenamiento el 9 de enero del 2023. Foto: EFE

Redacción Bendito Fútbol

Jimmy Bran, director técnico de la Selección de Ecuador Sub-20, es objeto de críticas por el rendimiento del equipo en el Sudamericano. Jorge Célico, respaldó el trabajo de su colega.

Pese a que la Selección de Ecuador Sub-20 clasificó al hexagonal final del Sudamericano y está luchando por un puesto en el Mundial de Indonesia, la participación de la ‘Mini-Tri’ en el certamen ha generado muchas dudas.



El saldo del equipo del Jimmy Bran en cinco partidos es de una victoria, dos empates y dos derrotas, es decir, el ecuatoriano tiene una eficiencia del 33,33%.

Jimmy Bran está bien elegido

Jorge Célico, ex DT de la Selección de Ecuador Sub-20, con la cual ganó el Sudamericano en 2019 y obtuvo el tercer lugar en el Mundial de Polonia, habló sobre la elección de Jimmy Bran como su reemplazo.



“Es un profesional, un tipo serio, un muchacho responsable y con conocimiento. No me cabe duda de que está muy bien elegido”, mencionó Célico en entrevista para Diario Olé.



El argentino de 58 años también explicó que no se debería hablar del técnico (Bran) por como era en su etapa de jugador.



Así mismo, Jorge Célico mencionó que cuando trabajaba en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, él fue el encargado de escoger los cuerpos técnicos para todas las divisiones inferiores de Ecuador.



“En el scouting de entrenadores que hicimos, Jimmy Bran fue seleccionado. Él era uno de los más destacados […]. Con la Sub-15 trabajó muy bien, hizo scouting, viajó por todos lados. Todo muy bien”, atizó Jorge Célico.

Visita nuestros portales: