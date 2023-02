Ecuador se enfrentará a Uruguay en su segundo partido del hexagonal en el Sudamericano Sub-20

La selección de Ecuador se clasificó al hexagonal del Sudamericano Sub-20, tras empatar con Uruguay. Foto: FEF

La selección de Ecuador mostró una buena imágen, pese a la derrota 3-1 ante Brasil. Ahora quieren mejorar ese nivel de juego para su segundo partido del hexagonal del Sudamericano Sub-20, ante Uruguay.

El resultado final en el estadio El Campín fue de 3-1. Los goles de la ‘Canarinha’ lo marcaron Vitor Roque por duplicado (14’ y 28’) y Andrey Santos (81’), mientras que, por la Tricolor, descontó Sebastián González (76).



Los puntos para destacar de la primera fecha del hexagonal final, fue que el equipo que dirige Jimmy Bran mejoró su volumen de juego y con respecto al mediocampo y ataque, el equipo mejoró muchísimo desde su inicio.



Por otra parte, el punto más bajo de la Selección de Ecuador Sub-20 volvió a ser la defensa, que nuevamente mostró desconcentraciones que derivaron en los goles de Brasil.



A falta del partido entre Uruguay y Brasil, que juegan a las 20:00 horas, Ecuador se encuentra en la última posición del hexagonal final, que lo lidera Brasil.

Ecuador vs. Uruguay

El segundo rival de la Selección de Ecuador Sub-20 en el hexagonal final será Uruguay, selección a la cual ya se enfrentó en la Fase de Grupos.



La ‘Celeste’ al igual que Brasil, son las máximas favoritas para ganar el Sudamericano Sub-20 de Colombia.



Actualmente, Uruguay ha disputado cuatro partidos y no perdió ninguno. Los charrúas clasificaron como primeros del Grupo B, con 10 puntos, con tres victorias y un empate. Además, anotaron 11 goles y solo recibieron dos.



En la Fase de Grupos, Ecuador y Uruguay ya tuvieron su primer enfrentamiento. El partido terminó 1-1, con goles de Justin Cuero para la Tri y Rodrigo Chagas.



Cabe destacar, que, para dicho compromiso, Uruguay, que ya estaba clasificada para el hexagonal final, no alineó con su once de lujo, sino que varió entre titulares y suplentes.

Detalles del partido

Partido: Uruguay vs. Ecuador

Fecha: Viernes 3 de febrero

Hora: 15:00

Estadio: Metropolitano de Techo

¿Dónde ver? DirecTV y DirecTV GO.

