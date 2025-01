El Inter Miami de Lionel Messi presentó este viernes 10 de enero de 2025, sus partidos de pretemporada para preparar la campaña de 2025 en la que se incluye su participación en el Mundial de Clubes en Estados Unidos.

La publicación de los partidos del Inter Miami inmediatamente generó revuelo en los países a los que irá, por la expectativa de ver en cancha a Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquest, cuatro cracks que pasaron por el FC Barcelona.

El Inter Miami publicó en sus redes sociales que en enero y febrero jugará partidos amistosos en Perú, Panamá y Honduras, además de dos más en Estados Unidos que ya habían sido anunciados previamente.

El primer partido de pretemporada de Messi, Luis Suárez y compañía lo jugarán el sábado 18 de enero contra el América de México en el Allegiant Stadium de Las Vegas (Nevada, EE.UU.).

A continuación, el conjunto rosa viajará a Perú para enfrentarse al Club Universitario de Deportes en el Estadio Monumental de Lima el miércoles 29 de enero, que es dirigido técnicamente por el argentino Fabián Bustos, exentrenador de Barcelona Sporting Club.

La siguiente parada de la pretemporada del Inter Miami será en Panamá, donde se medirá el domingo 2 de febrero al Sporting San Miguelito en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez de Ciudad de Panamá.

El último encuentro en el extranjero de esta pretemporada del Inter Miami será en Honduras, con un duelo frente al Club Deportivo Olimpia el sábado 8 de febrero en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.

Finalmente, el Inter Miami cerrará su preparación para el curso 2025 con un partido ante el Orlando City el viernes 14 de febrero en el Raymond James Stadium de Tampa (Florida, EE.UU.).

Campeón de la Leagues Cup en 2023 y del MLS Supporters’ Shield en 2024, el equipo que encabeza Messi tendrá este año un aliciente especial, ya que participará en la primera edición del Mundial de Clubes de la FIFA que se celebrará en verano en EE.UU.

Con esto queda descartado que sean el equipo que sea parte de la Noche Amarilla de BSC, aspecto que en su momento se especuló desde Guayaquil.

