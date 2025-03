Segundo Alejandro Castillo, es el entrenador del momento en el fútbol ecuatoriano y sudamericano luego de la aplastante victoria de Barcelona SC, su equipo, en el encuentro de ida de la fase 3 de la Copa Sudamericana.

Los comentarios a favor de la campaña de Segundo Castillo en Barcelona SC no dejan de llegar, más aún cuando su equipo presentó un nivel que anuló a Corinthians de Brasil con un contundente 3-0.

El miércoles 5 de marzo de 2025 quedó marcado como uno de los días más brillantes de BSC en la Copa Libertadores. En la previa, los brasileños eran los favoritos por tener un plantel con figuras de la talla del neerlandés Memphis Depay y el peruano André Carrillo.

La prensa internacional no fue ajena a lo sucedido en el Monumental y reaccionó a la perfomance del equipo de Castillo y, desde luego, no dejó pasar por alto el atuendo que el esmeraldeño utilizó para dirigir en la zona técnica.

Globo le dedicó seis publicaciones al ‘Mortero’ desde la noche del miércoles; en una incluso participa Denilson, exjugador del Betis de España y campeón del mundo con su país en Corea-Japón 2002, junto a estrellas como Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos y Cafú.

“Sir Segundo Castillo: el técnico que derrocha estilo y audacia” fue uno de los videos en los que se explica que entrenadores como Vanderlei Luxemburgo, Muricy Ramalho, Abel Ferreira o Ramón Díaz tienen un estilo más “sobrio”, muy distinto al que maneja el joven entrenador ecuatoriano.

“Mucho estilo” fue el título de SportsCenter Brasil para acompañar un carrusel en Instagram con los mejores ‘looks’ del mundialista en su corta etapa como entrenador del ‘Ídolo del Ecuador’.

El programa ‘Jogo Aberto’ de TV Bandeirantes São Paulo vistió a sus presentadores con un ‘outfit’ parecido al que el DT usó la noche del miércoles.

“Así vistió el técnico del Barcelona de Guayaquil, Segundo Castillo, para el partido de Copa Libertadores vs. Corinthians. Ganaron 3-0″, escribió el medio estadounidense B/R Football.

“El entrenador del Barcelona SC, Segundo Castillo, se presentó con ESTILO para el choque de Copa Libertadores contra Corinthians”, dijo el medio 433.

Barcelona SC coach Segundo Castillo showed up in 𝗦𝗧𝗬𝗟𝗘 for their Copa Libertadores clash against Corinthians 😎👔 pic.twitter.com/zYvOzny9wo