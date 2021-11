La última fecha del campeonato se jugará con horarios unificados

Redacción Bendito Fútbol

La LigaPro oficializó la programación de los ocho partidos con los que finalizará la segunda etapa del campeonato ecuatoriano. Un partido se disputará el viernes 26 de noviembre de 2021, cinco el sábado y dos más el domingo; en estos dos últimos días los horarios se unifican.

El único cotejo que queda fuera de la unificación es el que disputarán Liga de Quito y Técnico Universitario. Es un juego de trámite, mientras que los albos están fijos en la Copa Sudamericana, sin chances de llegar a la Libertadores, los ambateños se salvaron el descenso y no pelean cupos internacionales.

La jornada más compleja es la del sábado 27 de noviembre. Ese día se definirá al segundo finalista del torneo, que enfrentará ante Emelec, y al último descendido, que acompañará a Olmedo a la Serie B. También se aclararán los cupos para la Copa Sudamericana.



Para el domingo 28 de noviembre quedó la definición del último cupo para la Copa Libertadores, que disputan Barcelona, Universidad Católica y 9 de Octubre.



Los octubrinos tienen un panorama ambivalente. Aunque pelean el cupo a la Libertadores, también están expectantes de llegar a la final. Para este último objetivo jugarán ante Católica con resultado conocido, pues su rival directo, Independiente del Valle, juega un día antes.



Así quedó la fecha:



Viernes 26 de noviembre

Liga de Quito vs. T. Universitario (19:00)

Estadio Rodrigo Paz



Sábado 27 de noviembre

Guayaquil City vs. Aucas (20:00)

Estadio Christian Benítez



Delfín vs. Mushuc Runa (20:00)

Estadio Jocay



Olmedo vs. Orense (20:00)

Estadio Olímpico de Riobamba



Emelec vs. Manta (20:00)

Estadio George Capwell



Dep. Cuenca vs. Ind. Del Valle (20:00)

Estadio Alejandro Serrano



Domingo 28 de noviembre

Macará vs. Barcelona (19:00)

Estadio Bellavista



U. Católica vs. 9 De Octubre (19:00)

Estadio Olímpico Atahualpa