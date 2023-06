Futuro de Ronie Carrillo aún no se define por problemas en su negociación; ¿Liga desiste?

El delantero de 26 años es uno de los goleadores del campeonato nacional con 9 goles en 15 partidos. Foto: El canal del fútbol

Kevin Puga S.

Cuando el futuro del goleador 'criollo' Ronie Carrillo parecía ser Liga de Quito, la negociación aparenta un nuevo destino.

La buena campaña del delantero de El Nacional en la LigaPro 2023 llamó el interés de LDU y del Partizán de Belgrado de Serbia.

Si bien el jugador manifestó su intención de quedarse en su equipo actual debido al buen momento que atraviesa el cuadro militar, fue sincero al declarar que si alguna propuesta del extranjero llegaba le daría prioridad al marcharse del país.

Liga Deportiva Universitaria presentó una propuesta oficial para pagar la cláusula de rescisión de 100 000 dólares por Carrillo, sin embargo, cuando las posibilidades de que el equipo 'albo' sea su nuevo club parecían altas, en último momento la negociación se complicó.

El periodista deportivo Luis Fernando Quiroz aseguró a través de Twitter que incluso, Esteban Paz, dirigente de Liga y Carrillo ya habían firmado un documento de compromiso tras la aceptación del jugador a la propuesta.

"Hoy lunes, se iba a depositar el dinero en la FEF, con eso, Carrillo ya se desvinculaba de El Nacional y podía firmar su contrato", mencionó el comunicador.

Pero, tras recibir el interés oficial del club europeo, la decisión del delantero y su dirigente cambió.

Ronie Carrillo formó parte del plantel de Pomasqui en 2017 cuando llegó a préstamo del América de Quito; en aquel año el futbolista no tuvo mayor oportunidad en el club por lo que retornó al equipo que lo cedió.

Lucía Vallecilla reaccionó

Lucía Vallecilla, presidenta de El Nacional, en conversación con Radio La Red de Quito detalló la situación contractual del futbolista.

“De Liga sé que habían conversado con Ronie Carrillo, yo desconozco al acuerdo que hayan llegado con el señor jugador. Ayer nos llegó un documento de un club europeo y ellos están interesados en él", declaró.

La principal dirigente del club capitalino aseguró que si la intención del joven de 26 años es migrar hacia el exterior, el equipo le brindará "todas las facilidades" para que esto ocurra.

“En caso de salir de manera internacional, no se pagará indemnización al club. Esto lo hicimos porque el jugador se bajó el sueldo para quedarse con nosotros este año. El señor jugador vendrá a conversar para ofrecerle lo mismo que le quieren pagar y decidirá”, añadió.

Según Quiroz, el contrato que mantiene del delantero con El Nacional si señala textualmente que el club "facilitará su salida al exterior", no obstante, esta ambiguedad no aclara si se cobrará o no algún dinero por la transferencia.

"El empresario interpreta que estas facilidades son que el jugador se vaya sin pagar nada a El Nacional, que no le deja ningún dinero. En cambio, la dirigencia interpreta que estas facilidades, es poner un precio, pero que no entorpezca su salida del club", comenta el periodista deportivo.

Vallecilla mostró su molestia con el empresario del futbolista, Jorge Guerrero, ante su intento de traspasar a Carrillo sin pagar la cláusula en mención.

“Jorge Guerrero se le quiere llevar al jugador de tirado a vivo y sin dejar un centavo. Eso no lo vamos a permitir. Este sujeto está de vuelta, tengo conocimiento que este señor le está trayendo esta oferta internacional”, señaló la presidenta.

Este impase en el acuerdo provocó que la decisión del futuro de Ronie se complique y que "Liga de Quito desista de la negociación", señala Quiroz.

Nuevos refuerzos para El Nacional

La presidenta del 'rojo' confirmó que el equipo gestionó la llegada de Kevin Peralta y Kevin Mercado.

“Kevin Peralta se incorporará desde hoy y ya pasó las pruebas médicas. Kevin Mercado pasará las pruebas médicas y el doctor nos dirá si está apto para hacerle el contrato", dijo Vallecilla a La Red.

Además afirmó que están al pendiente de un jugador de la Serie B con quien ya se llegó a un acuerdo económico.

Finalmente, la dirigente desmintió los rumores de una transferencia de los mediocampistas Madison Julio y Jefferson Valverde a Emelec. "No hemos recibido ninguna oferta", enfatizó.

