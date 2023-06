Messi, ovacionado en las despedidas de Riquelme y Maxi Rodríguez

Lionel Messi saluda con Maxi Rodríguez, en la despedida de este último, en Rosario. Foto: EFE

Lionel Messi pasó un fin de semana con sus amigos y recibió el afecto de los hinchas argentinos que lo disfrutan a cada paso.

El sábado 24 y domingo 25 de junio de 2023, Messi fue el principal invitado e las despedidas del fútbol de sus amigos Maximiliano (Maxi) Rodríguez, emblema de Newell's Old Boys, y de Juan Román Riquelme, ídolo de Boca Juniors.



Pese a que Lionel Messi era parte del espectáculo en las despedidas de Maxi Rodríguez y Juan Román Riquelme, se llevó todas las ovaciones, tanto en el estadio Coloso Del Parque Marcelo Bielsa de Newell's Old Boys y La Bombonera de Boca Juniors.



Junto a Lionel Messi, en ambas despedidas, coincidieron Ángel Di María, Leandro Paredes y Lionel Scaloni, entrenador de la Selección de Argentina. Los cuatro se proclamaron campeones del mundo en Qatar 2022.



"Dos noches espectaculares, gracias por invitarme Maxi y Román, la pasé muy bien. Y muchas gracias a toda la gente por el cariño", escribió Messi, en sus redes sociales, el lunes 26 de junio.

Rosario rendido a los pies de Messi

La primera despedida fue la de Maxi Rodríguez, compañero de Lionel Messi, en la Selección de Argentina en el Mundial de Alemania 2006 y Brasil 2014.



Las más de 42 000 personas que llegaron al estadio Marcelo Bielsa explotaron de emoción y dieron un recibimiento a Lionel Messi, incluso superior al del homenajeado.



Ya en el desarrollo del partido, Messi anotó tres golazos para Argentina, aumentando la euforia de los miles de hinchas que cumplieron por unos minutos el deseo de ver al jugador del Inter Miami sobre el césped del estadio Marcelo Bielsa.

La Bombonera ama a Messi

El domingo el turno fue para que más de 60 000 personas que se dieron cita en La Bombonera para despedir a Juan Román Riquelme, en Buenos Aires.



Al momento de recibir a Messi y durante el desarrollo del partido de homenaje, no dudaron en hacerle llegar su afecto al rosarino, que en varias ocasiones devolvió los cantos en su honor con un saludo con su mano derecha.



Un dato curioso que se dio en La Bombonera, fue que cuando Messi anotó su gol el estadio lo gritó, pese a que fue en contra de Boca Juniors.



Al finalizar el partido y tal como sucedió en el estadio de Newell's Old Boys, los hinchas no dejaron pasar el momento para cantarle el feliz cumpleaños a Messi, que llegó a los 36 años, el 24 de junio.

