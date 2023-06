Las emotivas palabras de Juan Román Riquelme en su despedida

Juan Román Riquelme tuvo su partido de despedida. Foto: @BocaJrsOficial

Juan Román Riquelme tuvo su partido despedida ante una Bombonera completa, el 25 de junio del 2023, que ovacionó a uno de sus ídolos máximos en un encuentro que enfrentó a Boca con la Selección Argentina, liderada por Lionel Messi, que un día antes había dicho presente en el partido homenaje a Maximiliano Rodríguez en Rosario.

El encuentro terminó 5-3 en favor de Boca con goles de Antonio Barijho (2), Pablo Ledesma, Juan Román Riquelme y Sergio ‘Manteca’ Martínez, mientras que para el representativo Albiceleste convirtieron ‘Lucho’ González, Lionel Messi y Fernando Gago.

La fiesta comenzó por la tarde con dos espectáculos musicales: Damas Gratis y Onda Sabanera, ante un estadio que rápidamente fue colmando sus tribunas para darle la última despedida a uno de sus máximos ídolos que lució la casaca Xeneize en dos etapas: 1996-2002 y 2007-2014.

Además de Lionel Messi, el partido despedida de Juan Román Riquelme contó con presencias estelares como Lionel Scaloni, Leandro Paredes, Ángel Di María, Juan Pablo Sorín, Esteban Cambiasso, Fernando Gago, Javier Saviola, Pablo Aimar, Diego Placente, ‘Lucho’ González, Ezequiel Lavezzi (para Argentina).

También Carlos Fernando Navarro Montoya, Óscar Córdoba, ‘Cata’ Díaz, Sebastián Battaglia, Nicolás Burdisso, Mauricio ‘Chicho’ Serna, Marcelo Delgado, Rodrigo Palacio, Blas Giunta, Walter Samuel, Hugo Ibarra y Jorge Bermúdez, entre otros.

Los entrenadores

Los entrenadores de ambos equipos fueron José Néstor Pekermam, Alfio Basile y Carlos Bianchi, a quiénes Riquelme les dedicó unas palabras en su discurso final.

"Usted de chiquito fue mi técnico, me ha ayudado mucho. Lo quiero mucho y ojalá sean muy felices usted y toda la familia”, le dijo a Pekerman.

"Es el mas lindo de esta noche, me ha enseñado como deportista y cómo es la vida, lo quiero mucho Coco, me costó mucho encontrarlo”, le dedicó palabras a Basile.

"Llegó en el 98, y ud es el culpable de que todos los bosteros pensemos que ganar la Libertadores es fácil. Es toda suya. Me siento parte de su familia, lo quiero mucho”, concluyó sobre Bianchi.

Juan Román Riquelme

Luego se puso la camiseta de Boca con la 10 de Diego y sentenció: "Soñaba con comprarle la casa a mi mamá. Ustedes me trataron de maravillas, del primer partido al último, eso fue maravilloso. Fui un afortunado. Me tocó jugar con el más grande, que fue Maradona”.

"Después pasó el tiempo, me puse más viejo y es increíblemente grande. No sé si es más grande que #Maradona, pero son los dos más grandes que ví en toda mi vida y es maravilloso tenerlo acá. Pido disculpas a tu familia que te quedaste un par de días más, agradecido que siempre me dijiste que sí y para todos los bosteros tener la suerte de tenerte acá es inolvidable, ojalá la hayas pasado muy bien. Te quiero mucho”, fue la frase en referencia a Messi y su presencia.

"Mi papá me hizo bostero, como todos ustedes. Voy a morir bostero. Les agradezco a todos por el cariño. Me acuesto y levanto todos los días pensando en cómo mantener eso. Yo sin ustedes, no podría vivir", sentenció Riquelme.

El final fue con una postal de todos los presentes junto al homenajeado Juan Román Riquelme.

