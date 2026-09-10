Fiorella Pico, la capitana de una generación talentosa y ambiciosa

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Fiorella Pico es el nombre de la joven mediocampista que encarna la nueva generación del fútbol femenino de Ecuador. Su trayectoria es una combinación de talento precoz, disciplina familiar y una ambición clara por alcanzar la élite de Europa.

Fiorella Pico construyó su carrera desde la niñez

A sus 19 años, Fiorella Pico, con títulos locales con Dragonas IDV y una presencia constante en las selecciones nacionales en todas sus categorías, escribe su historia en base a un ascenso vertiginoso y bien cimentado.

La afición de Fiorella por el fútbol es una herencia directa de su familia paterna, un clan profundamente futbolero. Ella misma confirma que sus primeros referentes y formadores fueron sus tíos.

Su padre solía bromear con que su conexión con el balón existía desde el embarazo, marcando el destino de la joven futbolista que en su corta carrera lleva jugados dos mundiales juveniles con Ecuador.

El primer recuerdo con el balón se remonta a los seis años, cuando comenzó a jugar en la escuela Futuras Estrellas, que actualmente lleva el nombre de El Campín y fue fundada por uno de sus tíos.

Su padre le inculcó la máxima de llevar el estudio y el fútbol de la mano. Fue una excelente estudiante, destacando en materias como matemáticas y, por supuesto, educación física, aunque el inglés siempre representó un reto.

Dragonas IDV reciben a Pico

La oportunidad de dar el salto al fútbol capitalino se concretó tras su participación en un Sudamericano sub-17 en 2022 disputado en Montevideo, Uruguay, donde fue vista por cazatalentos, luego de una aceptable participación de la Tri.

Fue así como la invitaron a unas pruebas en Independiente del Valle, el club referente en formación de talentos en Ecuador. Tras el proceso de selección, se unió a las Dragonas IDV, el equipo femenino del club.

Su ascenso fue vertiginoso. Debutó joven y pronto se coronó campeona de Ecuador. Pese a la rapidez de los logros, mantiene una perspectiva humilde, consciente de que aún queda mucho camino por recorrer.

Su filosofía es avanzar “pasito a pasito, sin apresurarse”. Su padre constantemente le recuerda la importancia de la humildad para que los constantes éxitos no la deslumbren.

Su debut en la liga profesional lo recuerda “más o menos”, pero fue un partido contra Emelec en la cancha uno de IDV.

En cuanto a la selección, sus primeros partidos se dieron en Uruguay con la sub-17, en Ecuador con la sub-20 y en la mayor contra Cuba.

El sueño de jugar en Europa

Sus metas las tiene claras. Con la selección sub-20 quiere confirmar en el Mundial de Polonia que es la capitana de una de las generaciones con más talento que se haya visto en el país, fruto de un largo proceso de formación.

Con la absoluta en noviembre y diciembre, espera integrar el plantel que disputará la primera fase del repechaje para el Mundial Brasil 2027, en donde la Tri se medirá a Ghana, Sudáfrica y China Taipéi.

Su ambición más firme es dar el salto directamente a Europa, descartando un paso intermedio en otro club sudamericano. Las ligas que la seducen son la inglesa y la española, pues siente que tiene el nivel para afrontar “grandes saltos” profesionales.

Finalmente, Fiorella agradece a sus seguidores, reconociendo que los ha conquistado gracias a su carisma, y les pide que mantengan su apoyo constante a la selección nacional en todas las categorías.

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