Dragonas IDV se coronan tricampeonas de la Superliga Femenina

Dragonas IDV volvieron a coronarse en la Superliga Femenina y lo hicieron por tercera ocasión al hilo. El conjunto rayado perdió por 2-1 ante Guerreras Albas de Liga de Quito este sábado 29 de agosto del 2026, pero se impuso por 3-2 en el marcador global.

Guerreras Albas pusieron contra las cuerdas a Dragonas IDV

El equipo del Valle llegó al compromiso de vuelta, disputado en el Valle de los Sueños, con una ventaja de 2-0, conseguida una semana antes en el Rodrigo Paz Delgado. Sin embargo, las albas estuvieron cerca de protagonizar la remontada y llevaron la definición hasta los minutos finales.

Liga de Quito salió en busca de los dos goles que necesitaba para igualar la serie y encontró en Carina Caicedo a su principal figura. La futbolista abrió el marcador a los 22 minutos y volvió a aparecer a los 65′, para establecer el 2-0.

Dragonas tuvieron dificultades para mostrar su juego habitual y durante buena parte del compromiso estuvieron contra las cuerdas. Inclusive, Mary Guerra había marcado a los 15 minutos, pero su anotación fue anulada por fuera de juego.

El panorama cambió a los 75 minutos. Tamara Angulo fue expulsada en Guerreras Albas después de una entrada sobre Nicole Charcopa y el conjunto visitante quedó con 10 futbolistas para afrontar el tramo definitivo de la final.

Karen Páez apareció para darle el título a Dragonas

Cuando la serie parecía encaminada hacia los penales, Karen Páez apareció a los 87 minutos. La atacante colombiana convirtió el descuento de Dragonas y colocó el 2-1 en el partido y el 3-2 definitivo en el marcador global.

Páez también había sido protagonista en el partido de ida. La delantera abrió el marcador a los 12 minutos en el Rodrigo Paz Delgado y Kerly Corozo amplió la diferencia a los 47 para que Dragonas se llevaran aquel encuentro por 2-0.

Antes, la delantera colombiana ya había sido campeona de la Superliga, sin embargo, no con Dragonas. Ella levantó el título en el 2022 junto a Ñañas, que este año decidió no formar parte del campeonato femenino.

Dragonas IDV alcanzaron su tercer título consecutivo

Con la nueva corona, Dragonas IDV consiguieron el tricampeonato de la Superliga Femenina. Su racha comenzó en 2024, cuando derrotaron a Barcelona SC en la final, continuó en 2025 ante Guerreras Albas y volvió a extenderse en 2026 frente al mismo rival.

Para Guerreras Albas, en cambio, la remontada quedó a un gol de completarse. El equipo femenino de Liga de Quito disputó su segunda final consecutiva frente a Dragonas, pero nuevamente finalizaron como subcampeonas. Ambos elencos irán a la Copa Libertadores, que se jugará en Ecuador en octubre.

La escuadra de Sangolquí, además, se convirtió en la escuadra más ganadora de la historia de la Superliga. Con sus tres títulos superó a Deportivo Cuenca, equipo al que igualaba con dos coronas. A diferencia de estas, el equipo azucena nunca ha ganado uno de los títulos del torneo.