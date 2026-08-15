Dragonas IDV, primeras finalistas de la Superliga Femenina 2026

Dragonas IDV clasificaron el mediodía de este sábado 15 de agosto de 2026 para las finales de la octava edición de la Superliga Femenina y aseguraron su cupo para la Copa Libertadores que se disputará en Ecuador. Derrotaron a la Universidad Católica en el estadio de Chillo Jijón.

Dragonas IDV sufrieron para ser finalistas

Dragonas IDV confirmaron este sábado su condición de favoritas al derrotar 3-1 a Universidad Católica por la vuelta de las semifinales de la Superliga Femenina. En la ida, el marcador fue un luchado 1-1.

La figura de la jornada fue la colombiana Karen Páez, autora de un doblete y una asistencia. El primero a los 11 minutos con una sutil definición y el segundo desde el punto penal (con revisión de VAR de por medio) a los 86′.

La goleadora de 30 años tiene una larga carrera en equipos de su país como Cúcuta Deportivo, Atlético Huila y Millonarios. En el exterior jugó en el Gokulam Kerala FC (India), Beylerbeyi Spor Kulubu (Turquía), Universitario (Perú) y en Club Ñañas (Ecuador).

A los 87′, Mary Guerra sentenció el duelo con un remate cerca de la línea de gol a pase de Páez. Las visitantes se ilusionaron con dar la sorpresa del torneo cuando a los 55′ Milagro Barahona puso el transitorio 1-1 con un preciso cobro penal.

Guerra tiene 18 años y es una de las emergentes figuras del fútbol ecuatoriano. A su corta edad ya es seleccionada nacional, fue mundialista en la categoría sub-17 en dos ocasiones y su nombre figura entre las fijas para la selección sub-20 que disputará la Copa del Mundo en Polonia este año.

El rival de Dragonas IDV para la final saldrá de la llave entre Guerreras Albas y Barcelona SC, que se enfrentarán el mediodía del domingo 16 en el estadio Rodrigo Paz. En la ida disputada en el Monumental empataron 1-1.

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