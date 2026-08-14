Ecuador conoce su rival para el debut en el repechaje del Mundial femenino 2027

Este viernes 14 de agosto de 2026, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) reveló la metodología que utilizará para el repechaje del Mundial femenino Brasil 2027. Sin proponérselo, se reveló el primer rival de Ecuador para este torneo.

¿Cómo será el repechaje del Mundial femenino 2027?

El sorteo del Mundial femenino Brasil 2027 se celebrará en la sede de la FIFA en Zúrich, el próximo jueves 20 de agosto desde las 07:00 (hora de Ecuador). El acto se retransmitirá en directo por FIFA.com, TikTok y YouTube.

La ceremonia también servirá para el anuncio del calendario de partidos en cada una de las ocho sedes, así como la ciudad que albergará los partidos de la anfitriona Brasil durante la fase de grupos.

El repechaje constará de dos fases: una fase preliminar prevista entre el 24 de noviembre y el 5 de diciembre del presente año; y una fase final, que se disputará entre el 23 de febrero y el 6 de marzo de 2027 en sedes por definir.

Las seis selecciones clasificadas (China Taipéi y Uzbekistán por Asia, Sudáfrica y Ghana por África, Ecuador por Sudamérica y Papúa Nueva Guinea por Oceanía) se asignarán a tres bombos de acuerdo con la clasificación publicada el pasado 16 de junio.

Las dos selecciones mejor situadas en dicha clasificación se incluirán en el bombo uno (China Taipéi y Uzbekistán); las que ocupen los dos puestos siguientes, en el bombo dos (Sudáfrica y Papúa Nueva Guinea); y las dos restantes, en el bombo tres (Ghana y Ecuador).

El sorteo empezará con la extracción de la primera selección del bombo uno, que se convertirá en el equipo A1, seguida del segundo o A2. Esa misma dinámica se utilizará para la extracción de los equipos de los bombos dos (B1 y B2) y tres (C1 y C2), en ese orden.

¿Cuál es el rival potencial de Ecuador?

El procedimiento del sorteo de la fase preliminar de la Copa Mundial Femenina Brasil 2027 en su anexo A detalla que los cruces de la primera fecha serán entre los equipos A1 vs. B1; B2 vs. A2; y C1 vs. C2.

Con ese antecedente, el primer rival de las ecuatorianas en la fecha inaugural sería Ghana, selección con la que comparte el bombo tres y con la que en el sorteo debe definir si es C1 o C2 para saber cómo será su calendario en las jornadas dos y tres.

Esto podría cambiar porque el documento menciona en una de sus restricciones que las selecciones de una misma confederación no se podrán asignar a la misma categoría ni podrán enfrentarse.

Además, si se extrajera el nombre de una selección para ocupar una posición que diera lugar a dicha situación, esta se asignará a la siguiente posición disponible.

Finalmente, cada una de las selecciones disputará un total de tres partidos, y las dos con mayor puntuación en la fase preliminar se clasificarán para la fase final del siguiente año.

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