Ecuador presentó una plantilla que ilusiona para su primer Mundial Femenino Sub-20

La Selección de Ecuador ya tiene a sus 21 elegidas para afrontar un desafío histórico. Este miércoles 26 de agosto, la Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó la nómina oficial para disputar el Mundial Femenino Sub-20 de Polonia, que se desarrollará durante septiembre.

Será la primera participación de Ecuador en una Copa del Mundo Femenina Sub-20, por lo que esta generación tendrá la oportunidad de escribir una página inédita para el fútbol femenino del país.

La convocatoria combina futbolistas que se destacan en los principales clubes ecuatorianos con jóvenes que ya dieron el salto al exterior. Entre ellas sobresalen Doménica Palacios, arquera del Flamengo de Brasil, y Doménica Arboleda, delantera del AC Milan de Italia.

Ecuador lleva a sus mejores talentos al Mundial Sub-20

El director técnico Eduardo Moscoso explicó que la elección de las 21 futbolistas fue el resultado de un amplio proceso de seguimiento y evaluación.

“Hemos analizado el nivel futbolístico, el profesionalismo y la proyección de cada una de las jugadoras para conformar un grupo competitivo”, explicó el entrenador.

La base de la convocatoria pertenece al fútbol ecuatoriano. Independiente del Valle aporta siete jugadoras, mientras que Liga de Quito cuenta con cinco representantes.

Universidad Católica tiene cinco convocadas y Barcelona SC, dos. A ellas se suman las dos legionarias del plantel: Palacios, del Flamengo, y Arboleda, del AC Milan.

Esta combinación permitirá que Ecuador afronte su primera experiencia mundialista con una generación que ya cuenta con futbolistas que compiten tanto a nivel nacional como internacional.

Ecuador quiere hacer historia en su primer Mundial

La clasificación ya representa un hecho histórico, pero la Tri buscará dar un paso más y competir por un lugar en las rondas decisivas del torneo.

Moscoso señaló que durante la preparación el cuerpo técnico trabajó especialmente en la fortaleza mental, la mentalidad competitiva y la versatilidad táctica, consciente de la exigencia que encontrará Ecuador.

“Enfrentaremos a selecciones con mucha experiencia mundialista, pero hemos preparado cada idea de juego en función del análisis que realizamos de nuestros rivales”, afirmó.

Ecuador quedó ubicado en el Grupo C, donde deberá enfrentarse a Ghana, Francia y Corea del Sur.

La delegación viajará este domingo 30 de agosto rumbo a Polonia y hará su debut mundialista el 6 de septiembre ante Ghana.

📋 Les presentamos la lista de jugadoras que nos representarán en nuestro Primer Mundial Sub-20 Femenino.



😏 Con ustedes, nuestras convocadas. pic.twitter.com/n3q4YFLnWX — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) August 26, 2026

Las 21 convocadas de Ecuador al Mundial Femenino Sub-20

Porteras

Doménica Palacios (Flamengo, Brasil).

Dayerlin Alcívar (Liga de Quito).

Nayely Rodríguez (Universidad Católica).

Defensas

Maite Zambrano (Independiente del Valle).

Rosa Estupiñán (Independiente del Valle).

Scarlet Garaicoa (Barcelona SC).

Kathleen Mendoza (Universidad Católica).

Aireen Mogro (Universidad Católica).

Noemí Camacho (Universidad Católica).

Centrocampistas

Fiorella Pico (Independiente del Valle).

Evelyn Burgos (Independiente del Valle).

Abigail Villacís (Independiente del Valle).

Emily Vargas (Barcelona SC).

Erika Saltos (Universidad Católica).

Ros Flores (Liga de Quito).

Maritxell Cázares (Liga de Quito).

Delanteras

Mary Guerra (Independiente del Valle).

Dariana Morán (Independiente del Valle).

Doménica Arboleda (AC Milan, Italia).

Xiomara Alcívar (Liga de Quito).

Josenka Vélez (Liga de Quito).