Ecuador presentó una plantilla que ilusiona para su primer Mundial Femenino Sub-20

La Selección de Ecuador ya tiene a sus 21 elegidas para afrontar un desafío histórico. Este miércoles 26 de agosto, la Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó la nómina oficial para disputar el Mundial Femenino Sub-20 de Polonia, que se desarrollará durante septiembre.
Será la primera participación de Ecuador en una Copa del Mundo Femenina Sub-20, por lo que esta generación tendrá la oportunidad de escribir una página inédita para el fútbol femenino del país.
La convocatoria combina futbolistas que se destacan en los principales clubes ecuatorianos con jóvenes que ya dieron el salto al exterior. Entre ellas sobresalen Doménica Palacios, arquera del Flamengo de Brasil, y Doménica Arboleda, delantera del AC Milan de Italia.
El director técnico Eduardo Moscoso explicó que la elección de las 21 futbolistas fue el resultado de un amplio proceso de seguimiento y evaluación.
“Hemos analizado el nivel futbolístico, el profesionalismo y la proyección de cada una de las jugadoras para conformar un grupo competitivo”, explicó el entrenador.
La base de la convocatoria pertenece al fútbol ecuatoriano. Independiente del Valle aporta siete jugadoras, mientras que Liga de Quito cuenta con cinco representantes.
Universidad Católica tiene cinco convocadas y Barcelona SC, dos. A ellas se suman las dos legionarias del plantel: Palacios, del Flamengo, y Arboleda, del AC Milan.
Esta combinación permitirá que Ecuador afronte su primera experiencia mundialista con una generación que ya cuenta con futbolistas que compiten tanto a nivel nacional como internacional.
La clasificación ya representa un hecho histórico, pero la Tri buscará dar un paso más y competir por un lugar en las rondas decisivas del torneo.
Moscoso señaló que durante la preparación el cuerpo técnico trabajó especialmente en la fortaleza mental, la mentalidad competitiva y la versatilidad táctica, consciente de la exigencia que encontrará Ecuador.
“Enfrentaremos a selecciones con mucha experiencia mundialista, pero hemos preparado cada idea de juego en función del análisis que realizamos de nuestros rivales”, afirmó.
Ecuador quedó ubicado en el Grupo C, donde deberá enfrentarse a Ghana, Francia y Corea del Sur.
La delegación viajará este domingo 30 de agosto rumbo a Polonia y hará su debut mundialista el 6 de septiembre ante Ghana.
📋 Les presentamos la lista de jugadoras que nos representarán en nuestro Primer Mundial Sub-20 Femenino.— La Tri 🇪🇨 (@LaTri) August 26, 2026
😏 Con ustedes, nuestras convocadas. pic.twitter.com/n3q4YFLnWX
Respuesta precisa: Entre las jugadoras más destacadas aparecen Doménica Palacios, arquera del Flamengo, y Doménica Arboleda, delantera del AC Milan.
Contexto: Son las dos futbolistas de la convocatoria ecuatoriana que actualmente militan en clubes del extranjero.
Respuesta precisa: Ecuador debutará el 6 de septiembre frente a Ghana.
Contexto: El encuentro marcará el primer partido de la historia de la Selección de Ecuador en un Mundial Femenino Sub-20.
Respuesta precisa: Ecuador integra el Grupo C junto a Ghana, Francia y Corea del Sur.
Contexto: La Tri deberá enfrentarse a las tres selecciones durante la fase de grupos del Mundial de Polonia.
Respuesta precisa: Eduardo Moscoso convocó a 21 futbolistas para disputar el Mundial Femenino Sub-20.
Contexto: La nómina incluye tres porteras, seis defensas, siete centrocampistas y cinco delanteras.
Respuesta precisa: No. El Mundial de Polonia será la primera participación de Ecuador en una Copa del Mundo Femenina Sub-20.
Contexto: La clasificación convierte a esta generación en histórica para el fútbol femenino ecuatoriano.