Ecuador debuta ante Ghana en su primer Mundial Femenino Sub-20

Ecuador debuta ante Ghana en el Mundial Femenino Sub-20. El partido será este 6 de septiembre de 2026, desde las 11:00.

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Ecuador debuta ante Ghana en el Mundial Femenino Sub-20 este domingo 6 de septiembre de 2026. El partido se disputará en el estadio Arena Sosnowiec, en Sosnowiec, desde las 11:00. La Selección ecuatoriana integra el Grupo C junto con Ghana, Francia y Corea del Sur.

Ecuador debuta ante Ghana en el Mundial Femenino Sub-20

El equipo ecuatoriano afrontará su primer Mundial Femenino Sub-20 con una convocatoria de 21 futbolistas. La nómina reúne jugadoras de varios de los principales clubes del país y dos legionarias que militan en el extranjero.

Independiente del Valle es el club con mayor presencia en la convocatoria, con siete futbolistas. Liga de Quito y Universidad Católica aportan cinco jugadoras cada uno, mientras Barcelona SC cuenta con dos representantes.

Entre las convocadas también aparecen Doménica Palacios, arquera del Flamengo de Brasil, y Doménica Arboleda, delantera del AC Milan de Italia.

Mary Guerra y Josenka Vélez, entre las figuras

Entre las futbolistas destacadas de la convocatoria aparecen las delanteras Mary Guerra, de Independiente del Valle, y Josenka Vélez, de Liga de Quito.

La lista también incluye a las porteras Dayerlin Alcívar y Nayely Rodríguez; las defensoras Maite Zambrano, Rosa Estupiñán, Scarlet Garaicoa, Kathleen Mendoza, Aireen Mogro y Noemí Camacho.

En el mediocampo fueron convocadas Fiorella Pico, Evelyn Burgos, Abigail Villacís, Emily Vargas, Erika Saltos, Ros Flores y Maritxell Cázares.

La línea ofensiva se completa con Dariana Morán, Doménica Arboleda y Xiomara Alcívar, además de Guerra y Vélez

Las 21 convocadas de Ecuador al Mundial Femenino Sub-20

Porteras

  • Doménica Palacios — Flamengo (Brasil)
  • Dayerlin Alcívar — Liga de Quito
  • Nayely Rodríguez — Universidad Católica

Defensas

  • Maite Zambrano — Independiente del Valle
  • Rosa Estupiñán — Independiente del Valle
  • Scarlet Garaicoa — Barcelona SC
  • Kathleen Mendoza — Universidad Católica
  • Aireen Mogro — Universidad Católica
  • Noemí Camacho — Universidad Católica

Centrocampistas

  • Fiorella Pico — Independiente del Valle
  • Evelyn Burgos — Independiente del Valle
  • Abigail Villacís — Independiente del Valle
  • Emily Vargas — Barcelona SC
  • Erika Saltos — Universidad Católica
  • Ros Flores — Liga de Quito
  • Maritxell Cázares — Liga de Quito

Delanteras

  • Mary Guerra — Independiente del Valle
  • Dariana Morán — Independiente del Valle
  • Doménica Arboleda — AC Milan (Italia)
  • Xiomara Alcívar — Liga de Quito
  • Josenka Vélez — Liga de Quito

El cuerpo técnico de Ecuador está encabezado por Eduardo Moscoso.

La Tri tendrá como primer rival a Ghana y posteriormente deberá enfrentar a Francia y Corea del Sur dentro del Grupo C.