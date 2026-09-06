Ecuador debuta ante Ghana en su primer Mundial Femenino Sub-20

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Ecuador debuta ante Ghana en el Mundial Femenino Sub-20 este domingo 6 de septiembre de 2026. El partido se disputará en el estadio Arena Sosnowiec, en Sosnowiec, desde las 11:00. La Selección ecuatoriana integra el Grupo C junto con Ghana, Francia y Corea del Sur.
El equipo ecuatoriano afrontará su primer Mundial Femenino Sub-20 con una convocatoria de 21 futbolistas. La nómina reúne jugadoras de varios de los principales clubes del país y dos legionarias que militan en el extranjero.
Independiente del Valle es el club con mayor presencia en la convocatoria, con siete futbolistas. Liga de Quito y Universidad Católica aportan cinco jugadoras cada uno, mientras Barcelona SC cuenta con dos representantes.
Entre las convocadas también aparecen Doménica Palacios, arquera del Flamengo de Brasil, y Doménica Arboleda, delantera del AC Milan de Italia.
Entre las futbolistas destacadas de la convocatoria aparecen las delanteras Mary Guerra, de Independiente del Valle, y Josenka Vélez, de Liga de Quito.
La lista también incluye a las porteras Dayerlin Alcívar y Nayely Rodríguez; las defensoras Maite Zambrano, Rosa Estupiñán, Scarlet Garaicoa, Kathleen Mendoza, Aireen Mogro y Noemí Camacho.
En el mediocampo fueron convocadas Fiorella Pico, Evelyn Burgos, Abigail Villacís, Emily Vargas, Erika Saltos, Ros Flores y Maritxell Cázares.
La línea ofensiva se completa con Dariana Morán, Doménica Arboleda y Xiomara Alcívar, además de Guerra y Vélez
El cuerpo técnico de Ecuador está encabezado por Eduardo Moscoso.
La Tri tendrá como primer rival a Ghana y posteriormente deberá enfrentar a Francia y Corea del Sur dentro del Grupo C.