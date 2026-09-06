Ecuador debuta ante Ghana en su primer Mundial Femenino Sub-20

Fecha de publicación: 6 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

Ecuador debuta ante Ghana en el Mundial Femenino Sub-20 este domingo 6 de septiembre de 2026. El partido se disputará en el estadio Arena Sosnowiec, en Sosnowiec, desde las 11:00. La Selección ecuatoriana integra el Grupo C junto con Ghana, Francia y Corea del Sur.

Ecuador debuta ante Ghana en el Mundial Femenino Sub-20

El equipo ecuatoriano afrontará su primer Mundial Femenino Sub-20 con una convocatoria de 21 futbolistas. La nómina reúne jugadoras de varios de los principales clubes del país y dos legionarias que militan en el extranjero.

Independiente del Valle es el club con mayor presencia en la convocatoria, con siete futbolistas. Liga de Quito y Universidad Católica aportan cinco jugadoras cada uno, mientras Barcelona SC cuenta con dos representantes.

Entre las convocadas también aparecen Doménica Palacios, arquera del Flamengo de Brasil, y Doménica Arboleda, delantera del AC Milan de Italia.

Mary Guerra y Josenka Vélez, entre las figuras

Entre las futbolistas destacadas de la convocatoria aparecen las delanteras Mary Guerra, de Independiente del Valle, y Josenka Vélez, de Liga de Quito.

La lista también incluye a las porteras Dayerlin Alcívar y Nayely Rodríguez; las defensoras Maite Zambrano, Rosa Estupiñán, Scarlet Garaicoa, Kathleen Mendoza, Aireen Mogro y Noemí Camacho.

En el mediocampo fueron convocadas Fiorella Pico, Evelyn Burgos, Abigail Villacís, Emily Vargas, Erika Saltos, Ros Flores y Maritxell Cázares.

La línea ofensiva se completa con Dariana Morán, Doménica Arboleda y Xiomara Alcívar, además de Guerra y Vélez

Las 21 convocadas de Ecuador al Mundial Femenino Sub-20

Porteras

Doménica Palacios — Flamengo (Brasil)

Dayerlin Alcívar — Liga de Quito

Nayely Rodríguez — Universidad Católica

Defensas

Maite Zambrano — Independiente del Valle

Rosa Estupiñán — Independiente del Valle

Scarlet Garaicoa — Barcelona SC

Kathleen Mendoza — Universidad Católica

Aireen Mogro — Universidad Católica

Noemí Camacho — Universidad Católica

Centrocampistas

Fiorella Pico — Independiente del Valle

Evelyn Burgos — Independiente del Valle

Abigail Villacís — Independiente del Valle

Emily Vargas — Barcelona SC

Erika Saltos — Universidad Católica

Ros Flores — Liga de Quito

Maritxell Cázares — Liga de Quito

Delanteras

Mary Guerra — Independiente del Valle

Dariana Morán — Independiente del Valle

Doménica Arboleda — AC Milan (Italia)

Xiomara Alcívar — Liga de Quito

Josenka Vélez — Liga de Quito

El cuerpo técnico de Ecuador está encabezado por Eduardo Moscoso.

La Tri tendrá como primer rival a Ghana y posteriormente deberá enfrentar a Francia y Corea del Sur dentro del Grupo C.