Bogotá vivió una noche caótica en ‘El Campín‘, donde el partido entre Millonarios y Unión Magdalena fue interrumpido por una protesta inusual cuando un grupo de hinchas lanzó una lluvia de zapatos a la cancha, en señal de rechazo al bajo rendimiento del equipo.

Entre 20 equipos en Colombia, el popular Millonarios está último con un punto en seis partidos y la afición está indignada con el equipo y la dirigencia.

Los hinchas de Millonarios y los zapatos

Millonarios, uno de los clubes más populares del fútbol colombiano, atraviesa una de sus peores crisis deportivas en años. Con apenas un punto en seis partidos, el equipo capitalino se encuentra en el último lugar de la tabla, lo que ha generado un clima de tensión creciente entre la hinchada y la dirigencia.

El encuentro, aplazado de la primera jornada del torneo colombiano, transcurría con relativa normalidad en la noche del 20 de agosto del 2025 hasta el minuto 50, cuando Unión Magdalena anotó su segundo gol.

Inmediatamente después, los aficionados en la tribuna norte comenzaron a arrojar zapatos a la cancha, mientras que en la tribuna sur algunos intentaron invadir el campo. La policía no logró contener a todos los manifestantes.

El árbitro detuvo el partido por más de 15 minutos y los jugadores fueron enviados a los vestuarios por seguridad. El juego se reanudó posteriormente y terminó 2-1 a favor del equipo visitante.

El periodista deportivo Alejandro Gamboa explicó en ESPN que “la hinchada quiso hacer sentir que los jugadores se pusieran en los zapatos del aficionado, por la situación que están viviendo”.

Los disturbios se extendieron hasta la zona de vestuarios, donde un grupo de aficionados esperó al plantel entre silbidos y carteles contra el técnico David González, quien dejará el cargo.

Millonarios, fundado en 1946 y campeón en múltiples ocasiones en Colombia, disputa sus partidos en el estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’.